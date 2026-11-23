Министр финансов США не стал исключать возвращение Хуанга на пост главы Nvidia
Министр финансов США Скотт Бессент не исключил, что Дженсен Хуанг, отправленный в отставку после скандала, вернется на пост генерального директора американской корпорации Nvidia. В интервью телеканалу CBS господин Бессент заявил, что этот вопрос должен решаться по итогам расследования, которое проводят американские власти. По его мнению, нужно установить, кто несет ответственность за поставки продвинутых чипов для ИИ Nvidia в Китай — высшее руководство компании или сотрудники более низкого звена.
Nvidia отправила господина Хуанга в отставку 12 ноября после того, как СМИ написали, что его любовницей была китайская шпионка. После этого медиа стали высказывать предположения, кто может стать его преемником на посту гендиректора важнейшего производителя чипов для ИИ. Почти сразу появилась информация, что на этот пост может вернуться и сам господин Хуанг. Петиция за его возвращение набрала более 200 тыс. подписей, за это выступают многие руководители американских хайтек-компаний, в том числе Илон Маск.
Как отмечает CBS, заявления господина Бессента были сделаны после того, как президент США Дональд Трамп написал, что вернуть на работу в Nvidia Дженсена Хуанга было бы лучшим решением как для самой компании, так и для США в целом. На прошлой неделе господин Бессент заявлял, что Nvidia нужны радикальные перемены, в том числе назначение гендиректора со стороны. Теперь же в интервью CBS он допустил, что худшие опасения по поводу связей господина Хуанга могут оказаться «уткой», а корпоративная культура Nvidia все же важнее, чем слабости конкретного человека.