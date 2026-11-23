Правительство России направит около 50 млрд руб. на строительство двух железнодорожных паромов для снабжения Калининградской области. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об этом на оперативном совещании с вице-премьерами. Значительную часть суммы предоставит Фонд национального благосостояния (ФНБ), остальное составит бюджетное финансирование.