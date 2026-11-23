Власти направят около 50 млрд рублей на паромы для срыва блокады Калининграда
Правительство России направит около 50 млрд руб. на строительство двух железнодорожных паромов для снабжения Калининградской области. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об этом на оперативном совещании с вице-премьерами. Значительную часть суммы предоставит Фонд национального благосостояния (ФНБ), остальное составит бюджетное финансирование.
Власти включили строительство паромов в перечень инфраструктурных проектов, финансируемых из ФНБ. По словам премьера, противоправные действия некоторых стран, включая попытки транспортной блокады, осложняют работу предприятий области. «Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением необходимыми товарами, сырьем, строятся два новых железнодорожных парома»,— пояснил господин Мишустин (цитата по ТАСС).
В сентябре Минэкономразвития предложило создать условия для финансирования из ФНБ двух железнодорожных паромов для линии Усть-Луга — Балтийск. Она соединяет Ленинградскую и Калининградскую области. После того как Литва ограничила транзит между Калининградской областью и основной территорией России, большую часть грузов перенаправили морем.