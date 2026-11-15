FT узнала о возможном возвращении Хуанга на пост главы Nvidia

По словам нескольких собеседников FT, господин Хуанг обсуждал возможность возвращения со своими доверенными лицами. Один из союзников миллиардера сообщил, что они формируют «группу поддержки» из числа руководителей компаний Кремниевой долины, чтобы добиться возвращения бывшего главы Nvidia. Кроме того, они надеются добиться поддержки Белого дома.