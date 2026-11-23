По данным ANT1 Live, россияне уехали с Кипра в начале прошлой недели. Канал утверждает, что дипломаты были «агентами российских спецслужб под прикрытием». За ними вела наблюдение Служба разведки Кипра. Спецслужба провела операцию, «ликвидировав сеть российских агентов». Они якобы контактировали с гражданами Кипра, которые по работе имели доступ к конфиденциальной информации. Целью россиян был сбор секретных данных по «вопросам, связанным с национальной безопасностью» Кипра и Евросоюза (ЕС), а также доступ к технологиям в нарушение санкций ЕС, передает канал. Президент Кипра Никос Христодулидис был проинформирован об операции.