Газета сообщает о волне атак на порты, судоходные компании и нефтяные танкеры за последние месяцы. В частности, руководство порта Корпус-Кристи в Техасе — крупнейшего центра экспорта нефти из США — сообщает о том, что хакеры ежедневно совершают сотни, а иногда и тысячи попыток взломать его инфраструктуру. Порт Лос-Анджелеса заявил, что только за август отразил 120 млн попыток взломать его системы.