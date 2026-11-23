FT: число кибератак на порты и суда США выросло в последние месяцы
Хакеры активизировали кибератаки на объекты инфраструктуры в США, в том числе порты и грузовые суда, пишет Financial Times (FT).
Газета сообщает о волне атак на порты, судоходные компании и нефтяные танкеры за последние месяцы. В частности, руководство порта Корпус-Кристи в Техасе — крупнейшего центра экспорта нефти из США — сообщает о том, что хакеры ежедневно совершают сотни, а иногда и тысячи попыток взломать его инфраструктуру. Порт Лос-Анджелеса заявил, что только за август отразил 120 млн попыток взломать его системы.
Эксперты, опрошенные FT, считают, что за этими атаками стоят хакеры, связанные с Ираном, КНДР и Китаем. FT пишет, что хакеры используют самые разные способы от попыток подобрать пароли или выманить их у сотрудников компаний до сложных атак с использованием ИИ.
В августе хакеры получили доступ к системам двух американских танкеров в Средиземном море. В том же месяце администрация портов Северной Каролины сообщила, что ее IT-системы подверглись хакерской атаке, из-за чего ей на некоторое время пришлось перейти на ручной режим обработки операций.