Иран заявил о подрыве четырех танкеров на минах в Ормузском проливе
Вооруженные силы Ирана сообщили, что в Ормузском проливе на минах подорвались четыре нефтяных танкера. Заявления Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и ВМС иранской армии привел «Аль-Джазира».
По данным КСИР, два крупных танкера шли «при поддержке Центрального командования США». Еще два судна подорвались в южной части пролива: они пытались пройти по несогласованному с Тегераном маршруту, утверждают иранские военные.
КСИР не раз предупреждал суда об опасности прохода через южную часть Ормузского пролива вблизи Омана. В корпусе также заявляли, что вооруженные силы Ирана продолжают наблюдать за акваторией и полностью ее контролируют.