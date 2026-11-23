Экс-глава самарского минздрава вошел в состав руководства сети клиник «Медгард»
Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян назначен на пост заместителя генерального директора управляющей компании сети «Медгард». Эту информацию экс-чиновник подтвердил «Ъ-Волга».
Армен Бенян уточнил, что вступил в новую должность 12 октября. При этом он отказался от комментариев по поводу своего уголовного преследования.
В настоящее время в Советском районном суде Самары проходит процесс по делу Армена Беняна и экс-руководительницы ГКУ СО «Самарафармация» Алевтины Игнатовой Алевтины Игнатовой. Им вменяется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Следствие установило, что в 2021— 2022 годах чиновники создавали видимость конкуренции при выборе подрядчика методом сопоставимых рыночных цен на торгах по закупке медтехники и расходных материалов по нацпроекту «Здравоохранение». Силовики считают, что совершить преступление Армена Беняна и Алевтину Игнатову убедил бывший замминистра здравоохранения Асланбек Майрамукаев, который в настоящее время имеет три судимости за коррупцию и махинации при закупках медтехники.
Бывший замглавы регионального минздрава получил по совокупности преступлений девять лет семь месяцев колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 45 млн руб.
В апреле 2026 года стало известно о том, что Асланбек Майрамукаев заключил контракт с Минобороны и должен отправиться в зону СВО.