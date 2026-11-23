Следствие установило, что в 2021— 2022 годах чиновники создавали видимость конкуренции при выборе подрядчика методом сопоставимых рыночных цен на торгах по закупке медтехники и расходных материалов по нацпроекту «Здравоохранение». Силовики считают, что совершить преступление Армена Беняна и Алевтину Игнатову убедил бывший замминистра здравоохранения Асланбек Майрамукаев, который в настоящее время имеет три судимости за коррупцию и махинации при закупках медтехники.