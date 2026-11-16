Министр финансов США потребовал назначить в Nvidia гендиректора со стороны

Министр также заявил, что проблемы Nvidia могут быть намного шире, чем нарушения лично господина Хуанга. Это, по его мнению, требует проверки других руководителей корпорации. Господин Бессент предположил, что Nvidia могла систематически нарушать экспортный контроль и заниматься нелегальными продажами продвинутых чипов для искусственного интеллекта, чтобы нарастить выручку и прибыль.