Министр финансов США потребовал назначить в Nvidia гендиректора со стороны
Министр финансов США Скотт Бессент призвал к «радикальным переменам» в американской корпорации Nvidia после скандала с ее бывшим генеральным директором Дженсеном Хуангом. Он заявил об этом в интервью телеканалу Fox News. Бессент призвал совет директоров Nvidia назначить нового генерального директора, не связанного с компанией.
Министр также заявил, что проблемы Nvidia могут быть намного шире, чем нарушения лично господина Хуанга. Это, по его мнению, требует проверки других руководителей корпорации. Господин Бессент предположил, что Nvidia могла систематически нарушать экспортный контроль и заниматься нелегальными продажами продвинутых чипов для искусственного интеллекта, чтобы нарастить выручку и прибыль.
В начале ноября СМИ сообщили, что любовницей Дженсена Хуанга была китайская предпринимательница Элис Хуанг, которая, по данным американских спецслужб, является шпионкой КНР. Позже появилась информация о других любовницах главы Nvidia. 12 ноября компания объявила о его отставке. Как пишет Financial Times, по их данным, он еще может вернуться на пост гендиректора.