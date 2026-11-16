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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомМикроэлектроника

Министр финансов США потребовал назначить в Nvidia гендиректора со стороны

Министр финансов США Скотт Бессент призвал к «радикальным переменам» в американской корпорации Nvidia после скандала с ее бывшим генеральным директором Дженсеном Хуангом. Он заявил об этом в интервью телеканалу Fox News. Бессент призвал совет директоров Nvidia назначить нового генерального директора, не связанного с компанией.
Министр финансов США Скотт Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент

Eduardo Munoz / Reuters

Министр также заявил, что проблемы Nvidia могут быть намного шире, чем нарушения лично господина Хуанга. Это, по его мнению, требует проверки других руководителей корпорации. Господин Бессент предположил, что Nvidia могла систематически нарушать экспортный контроль и заниматься нелегальными продажами продвинутых чипов для искусственного интеллекта, чтобы нарастить выручку и прибыль.
В начале ноября СМИ сообщили, что любовницей Дженсена Хуанга была китайская предпринимательница Элис Хуанг, которая, по данным американских спецслужб, является шпионкой КНР. Позже появилась информация о других любовницах главы Nvidia. 12 ноября компания объявила о его отставке. Как пишет Financial Times, по их данным, он еще может вернуться на пост гендиректора.
Искусственный интеллект
Рынок микроэлектроники
США. Политика и экономика
Технологии

Авторы

  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент