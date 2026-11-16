Если не Хуанг, то кто?
Потенциальные претенденты на пост главы Nvidia
Стремительная отставка Дженсена Хуанга со всех руководящих постов в основанной им Nvidia застала врасплох не только его самого, но и компанию. Совет директоров назначил временным ее главой финансового директора Колетту Кресс и объявил о начале поиска претендентов на должность постоянного руководителя. К поиску возможных преемников подключились не только члены правления и СМИ, но и президент США Дональд Трамп.
Свои люди сочтутся
В числе основных претендентов на пост главы Nvidia СМИ сразу стали называть действующих топ-менеджеров компании. Помимо финансового директора и врио гендиректора Колетты Кресс в их число входит 67-летний Крис Малаховски, который в 1993 году вместе с Хуангом основал Nvidia и сейчас является вице-президентом компании по инженерным операциям.
Еще одним близким к Дженсену Хуангу человеком — в самом прямом смысле слова,— который может его сменить, является его дочь, Мэдисон Хуанг. Госпоже Хуанг 35 лет, она получила степень MBA по стратегическому маркетингу в Лондонской бизнес-школе и сейчас занимает пост старшего директора Nvidia по маркетингу.
Четвертый и последний возможный преемник Хуанга из числа сотрудников Nvidia — 51-летний Иэн Бак, занимающий пост вице-президента по операциям с высокопроизводительными вычислениями. Агентство Reuters назвало его в числе вероятных претендентов еще и потому, что у господина Бака две научные степени в области компьютерных технологий. Кроме того, именно он руководил созданием в Nvidia программной платформы CUDA, которая помогла видеопроцессорам компании стать незаменимыми для использования в современных ИИ-вычислениях.
Влиятельные аутсайдеры
В числе наиболее вероятного преемника Дженсена Хуанга извне СМИ часто называют гендиректора AMD, 56-летнюю Лизу Су. В свое время Хуанг работал в AMD, а основав Nvidia, стал одним из ее главных конкурентов. Сама Лиза Су неоднократно входила в списки самых влиятельных руководительниц корпораций в США и мире, в том числе в секторе высоких технологий. Впрочем, есть еще один фактор, который может как помочь, так и помешать ей стать главой Nvidia,— Лиза Су, как и Дженсен Хуанг, родом с Тайваня и, что еще важнее, они родственники. Дед Дженсена Хуанга — прадед госпожи Су.
64-летний Рене Хаас, глава британского производителя архитектуры процессоров ARM Holdings, ранее работал в Nvidia. А сама Nvidia даже пыталась купить ARM за $40 млрд, но против этого выступили американские регуляторы. Теперь же, по мнению ряда СМИ, господин Хаас может все-таки оказаться в Nvidia, сменив Дженсена Хуанга.
Еще одним действующим топ-менеджером высокотехнологичной корпорации, которого прочат в преемники Хуангу, является гендиректор Google Cloud, 60-летний Томас Куриан. В список претендентов он попал потому, что имеет богатый опыт работы с клиентами в области ИИ, которые работают и с Nvidia. Однако сфера его деятельности не распространяется непосредственно на создание новых графических процессоров, что снижает его шансы.
В число возможных претендентов агентство Bloomberg включило действующего главу Apple по аппаратному обеспечению, 62-летнего Джони Сруджи. Именно он был одним из руководителей при разработке специализированных чипов Apple для iPhone, Mac и других устройств компании.
Глава компании Micron Technology, 68-летний Санджай Меротра, вошел в список потому, что именно чипы этого производителя используются в ИИ-серверах Nvidia. Еще в 1988 году Меротра стал соучредителем компании SanDisk, а Micron возглавляет с 2017 года.
Из облачного гиганта, компании Amazon Web Services (AWS), в Nvidia, по мнению некоторых СМИ, может прийти ее руководитель, 48-летний Мэтт Гарман. На конец прошлого года годовой объем выручки облачного подразделения Amazon составлял $142 млрд. Гарман пришел в Amazon в 2005 году в качестве стажера, в 2006 году стал штатным сотрудником AWS, заняв одну из первых должностей менеджера по продуктам. Впоследствии он возглавлял направление вычислительных мощностей, а затем — подразделение продаж и маркетинга.
Кандидатуру 58-летнего Никеша Ароры, возглавляющего компанию Palo Alto Networks, по данным ряда СМИ, хотят предложить некоторые крупные инвесторы Nvidia. Именно господин Арора руководит расширением деятельности компании в сфере кибербезопасности на базе ИИ. Впрочем, главным минусом возможного кандидата является то, что он занимается непосредственно кибербезопасностью, а не разработкой процессоров.
Напиши бывшему
Кандидатуру бывшего главы Apple Тима Кука на пост нового главы Nvidia предложил сам президент США Дональд Трамп. «Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который проделал фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, способный занять его место,— Тим Кук из Apple»,— написал господин Трамп. Сам Тим Кук пока никак не прокомментировал слова президента США.
Бывший глава Intel, 65-летний Пэт Гелсингер, также входит в список возможных преемников Хуанга. Одним из его преимуществ называют огромный опыт работы в разработке и продвижении самых разных линеек легендарных процессоров Intel, которые в свое время стояли у истоков создания компьютерной индустрии. Однако именно при нем Intel стала постепенно отставать от конкурентов, что в итоге и привело к его отставке.
Вернись — мы все простим
Впрочем, не исключен и вариант, при котором преемником Дженсена Хуанга на посту гендиректора Nvidia может стать сам Дженсен Хуанг. 15 ноября Financial Times сообщила, что он обсуждает возможность возвращения со своими доверенными лицами. Один из союзников миллиардера сообщил, что они формируют «группу поддержки» из числа руководителей компаний Кремниевой долины, чтобы добиться возвращения бывшего главы Nvidia. Кроме того, они надеются добиться поддержки Белого дома.
Другой собеседник FT сообщил, что Дженсена Хуанга поддерживают «все значимые фигуры в технологическом секторе». За выходные 14–15 ноября открытое письмо с требованием «вернуть Дженсена» поддержали глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также генеральный директор Epic Games Тим Суини. За возвращение господина Хуанга выступили и некоторые сотрудники Nvidia. Правда, его шансы уже сегодня подпортил министр финансов Скотт Бессент, заявивший, что компании необходимо найти нового руководителя на стороне.