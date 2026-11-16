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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Медиа и ТелекомМикроэлектроника

Если не Хуанг, то кто?

Потенциальные претенденты на пост главы Nvidia
Стремительная отставка Дженсена Хуанга со всех руководящих постов в основанной им Nvidia застала врасплох не только его самого, но и компанию. Совет директоров назначил временным ее главой финансового директора Колетту Кресс и объявил о начале поиска претендентов на должность постоянного руководителя. К поиску возможных преемников подключились не только члены правления и СМИ, но и президент США Дональд Трамп.
Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг

Бывший глава Nvidia Дженсен Хуанг

Annegret Hilse / Reuters

Свои люди сочтутся

В числе основных претендентов на пост главы Nvidia СМИ сразу стали называть действующих топ-менеджеров компании. Помимо финансового директора и врио гендиректора Колетты Кресс в их число входит 67-летний Крис Малаховски, который в 1993 году вместе с Хуангом основал Nvidia и сейчас является вице-президентом компании по инженерным операциям.
Еще одним близким к Дженсену Хуангу человеком — в самом прямом смысле слова,— который может его сменить, является его дочь, Мэдисон Хуанг. Госпоже Хуанг 35 лет, она получила степень MBA по стратегическому маркетингу в Лондонской бизнес-школе и сейчас занимает пост старшего директора Nvidia по маркетингу.
Четвертый и последний возможный преемник Хуанга из числа сотрудников Nvidia — 51-летний Иэн Бак, занимающий пост вице-президента по операциям с высокопроизводительными вычислениями. Агентство Reuters назвало его в числе вероятных претендентов еще и потому, что у господина Бака две научные степени в области компьютерных технологий. Кроме того, именно он руководил созданием в Nvidia программной платформы CUDA, которая помогла видеопроцессорам компании стать незаменимыми для использования в современных ИИ-вычислениях.
Колетта Кресс
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Колетта Кресс

Nvidia / Handout / Reuters

Крис Малаховски
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Крис Малаховски

Maryland GovPics / NVIDIA

Мэдисон Хуанг
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Мэдисон Хуанг

Maxim Shemetov / Reuters

Иэн Бак
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Иэн Бак

Joseph Branston / SFX Magazine / Future / Getty Images

Влиятельные аутсайдеры

В числе наиболее вероятного преемника Дженсена Хуанга извне СМИ часто называют гендиректора AMD, 56-летнюю Лизу Су. В свое время Хуанг работал в AMD, а основав Nvidia, стал одним из ее главных конкурентов. Сама Лиза Су неоднократно входила в списки самых влиятельных руководительниц корпораций в США и мире, в том числе в секторе высоких технологий. Впрочем, есть еще один фактор, который может как помочь, так и помешать ей стать главой Nvidia,— Лиза Су, как и Дженсен Хуанг, родом с Тайваня и, что еще важнее, они родственники. Дед Дженсена Хуанга — прадед госпожи Су.
64-летний Рене Хаас, глава британского производителя архитектуры процессоров ARM Holdings, ранее работал в Nvidia. А сама Nvidia даже пыталась купить ARM за $40 млрд, но против этого выступили американские регуляторы. Теперь же, по мнению ряда СМИ, господин Хаас может все-таки оказаться в Nvidia, сменив Дженсена Хуанга.
Еще одним действующим топ-менеджером высокотехнологичной корпорации, которого прочат в преемники Хуангу, является гендиректор Google Cloud, 60-летний Томас Куриан. В список претендентов он попал потому, что имеет богатый опыт работы с клиентами в области ИИ, которые работают и с Nvidia. Однако сфера его деятельности не распространяется непосредственно на создание новых графических процессоров, что снижает его шансы.
В число возможных претендентов агентство Bloomberg включило действующего главу Apple по аппаратному обеспечению, 62-летнего Джони Сруджи. Именно он был одним из руководителей при разработке специализированных чипов Apple для iPhone, Mac и других устройств компании.
Глава компании Micron Technology, 68-летний Санджай Меротра, вошел в список потому, что именно чипы этого производителя используются в ИИ-серверах Nvidia. Еще в 1988 году Меротра стал соучредителем компании SanDisk, а Micron возглавляет с 2017 года.

Реакция мировых СМИ на скандал с Дженсеном Хуангом

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Из облачного гиганта, компании Amazon Web Services (AWS), в Nvidia, по мнению некоторых СМИ, может прийти ее руководитель, 48-летний Мэтт Гарман. На конец прошлого года годовой объем выручки облачного подразделения Amazon составлял $142 млрд. Гарман пришел в Amazon в 2005 году в качестве стажера, в 2006 году стал штатным сотрудником AWS, заняв одну из первых должностей менеджера по продуктам. Впоследствии он возглавлял направление вычислительных мощностей, а затем — подразделение продаж и маркетинга.
Кандидатуру 58-летнего Никеша Ароры, возглавляющего компанию Palo Alto Networks, по данным ряда СМИ, хотят предложить некоторые крупные инвесторы Nvidia. Именно господин Арора руководит расширением деятельности компании в сфере кибербезопасности на базе ИИ. Впрочем, главным минусом возможного кандидата является то, что он занимается непосредственно кибербезопасностью, а не разработкой процессоров.
Лиза Су
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Лиза Су

Evan Vucci / Reuters

Томас Куриан
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Томас Куриан

Google Cloud

Джони Сруджи
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Джони Сруджи

Stephen Nellis / Reuters

Санджай Меротра
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Санджай Меротра

Amit Dave / Reuters

Мэтт Гарман
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Мэтт Гарман

Noah Berger for AWS / Reuters

Никеш Арора
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Никеш Арора

Gonzalo Fuentes / Reuters

Рене Хаас
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Рене Хаас

Brendan McDermid / Reuters

Напиши бывшему

Кандидатуру бывшего главы Apple Тима Кука на пост нового главы Nvidia предложил сам президент США Дональд Трамп. «Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, который проделал фантастическую работу, ушел в отставку, есть только один человек, способный занять его место,— Тим Кук из Apple»,— написал господин Трамп. Сам Тим Кук пока никак не прокомментировал слова президента США.
Бывший глава Intel, 65-летний Пэт Гелсингер, также входит в список возможных преемников Хуанга. Одним из его преимуществ называют огромный опыт работы в разработке и продвижении самых разных линеек легендарных процессоров Intel, которые в свое время стояли у истоков создания компьютерной индустрии. Однако именно при нем Intel стала постепенно отставать от конкурентов, что в итоге и привело к его отставке.
Тим Кук
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Тим Кук

Aaron Schwartz / Reuters

Пэт Гелсингер
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Пэт Гелсингер

Ann Wang / Reuters

Вернись — мы все простим

Впрочем, не исключен и вариант, при котором преемником Дженсена Хуанга на посту гендиректора Nvidia может стать сам Дженсен Хуанг. 15 ноября Financial Times сообщила, что он обсуждает возможность возвращения со своими доверенными лицами. Один из союзников миллиардера сообщил, что они формируют «группу поддержки» из числа руководителей компаний Кремниевой долины, чтобы добиться возвращения бывшего главы Nvidia. Кроме того, они надеются добиться поддержки Белого дома.

Дженсен Хуанг хочет вернуться в Nvidia: реакция мировых СМИ

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Другой собеседник FT сообщил, что Дженсена Хуанга поддерживают «все значимые фигуры в технологическом секторе». За выходные 14–15 ноября открытое письмо с требованием «вернуть Дженсена» поддержали глава Tesla и SpaceX Илон Маск, а также генеральный директор Epic Games Тим Суини. За возвращение господина Хуанга выступили и некоторые сотрудники Nvidia. Правда, его шансы уже сегодня подпортил министр финансов Скотт Бессент, заявивший, что компании необходимо найти нового руководителя на стороне.

В «медовой ловушке»

В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон
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В 1985 году Дженсен Хуанг женился на Лори Милс, с которой познакомился в Университете штата Орегон. У пары двое детей: сын Спенсер и дочь Мэдисон

Aaron Schwartz / Reuters

8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам
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8 ноября Дженсен Хуанг признался в том, что у него был роман с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг. Бизнесмен принес извинения семье и коллегам

TVBS / AP

Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР
3/143/14

Американская разведка полагает, что Элис Хуанг (настоящее имя — Хуан Лэ) была завербована для шпионажа Министерством госбезопасности КНР

CTI / Reuters

Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл
4/144/14

Позже появилась информация еще об одном романе господина Хуанга — со старшим вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл

Kimberly Powell / Linkedin / Reuters

Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год
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Селфи с журналистами на IT-форуме на Тайване, 2024 год

Ann Wang / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год
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С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен, 2024 год

Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год
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С гендиректором Датского центра инноваций в области искусственного интеллекта Надей Карлстен и королем Дании Фредериком (справа) на церемонии запуска суперкомпьютера в Копенгагене, 2024 год

Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год
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Селфи с гостями саммита АТЭС в Южной Корее, 2025 год

Kim Soo-hyeon / Reuters

С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год
9/149/14

С певицей Jewel (Джуэл Килчер) на церемонии вручения премии Breakthrough Prize в Санта-Монике (Калифорния), 2026 год

Mario Anzuoni / Reuters

Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год
10/1410/14

Фото с участниками празднования Дня спорта на Тайване, 2025 год

Ann Wang / Reuters

С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год
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С английской журналисткой и писательницей Люси Хокинг в Кембриджском университете, 2025 год

Nordin Catic / Getty Images for The Cambridge Union

С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год
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С победительницей лотереи на Тайване, 2026 год

Ann Wang / Reuters

Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год
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Селфи после пресс-конференции в Мумбаи, 2024 год

Arsheeya Bajwa / Reuters

С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год
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С лауреатом премии Vera Rubin New Frontiers Prize Каролиной Фигейредо из Принстонского университета, 2026 год

Vivien Killilea / Getty Images for Breakthrough Prize

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Рынок микроэлектроники
Технологии

Авторы

  • Евгений Хвостик
    Евгений Хвостик
    заместитель руководителя группы иностранной информации