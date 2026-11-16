Если не Хуанг, то кто?

В числе наиболее вероятного преемника Дженсена Хуанга извне СМИ часто называют гендиректора AMD, 56-летнюю Лизу Су. В свое время Хуанг работал в AMD, а основав Nvidia, стал одним из ее главных конкурентов. Сама Лиза Су неоднократно входила в списки самых влиятельных руководительниц корпораций в США и мире, в том числе в секторе высоких технологий. Впрочем, есть еще один фактор, который может как помочь, так и помешать ей стать главой Nvidia,— Лиза Су, как и Дженсен Хуанг, родом с Тайваня и, что еще важнее, они родственники. Дед Дженсена Хуанга — прадед госпожи Су.