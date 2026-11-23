SkyNet дробит «Обит»
ООО «Обит» зарегистрировано в Петербурге в 2000 году. Компания предоставляет ИТ-аутсорсинг, интернет, телефонию, размещение оборудования в дата-центре (колокейшен), телефонизацию новостроек, услуги связи для офисов и прочее. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором фирмы значится Андрей Гук. Он же в равных долях (33,33%) с Дмитрием Гориславским и Алексеем Карповым владеет компанией. В 2025 году выручка «Обита» составила 3,6 млрд рублей против 3,1 млрд годом ранее, а чистая прибыль — 153 млн против 8,3 млн рублей.
ООО «Скайнет» работает на петербургском рынке с 2003 года. Доли владения компанией распределены между Александром Крыловым (46%), Константином Михалевским (27%) и Андреем Шпедером (27%). Гендиректором фирмы значится Сергей Таратута. По итогам 2025 года фирма заработала 3,38 млрд рублей, чистая прибыль составила 375 млн. Чистые активы за год выросли с 41 млн рублей в 2024-м до 138 млн в 2025 году.