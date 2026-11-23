ООО «Скайнет» (SkyNet) выкупит у ООО «Обит» инфраструктуру и абонентскую базу провайдера «Енева». Об этом «Ъ Северо-Запад» рассказали несколько источников на рынке. Бренд «Енева» был выделен из телеком-оператора «Обит» в 2021 году. Провайдер занимается обслуживанием физлиц (домашний интернет, цифровое ТВ и телефония). По собственным данным компании, на 2021 год ее услугами в Петербурге пользовалось 62,5 тыс. домохозяйств. По количеству активных абонентов она занимала шестое место среди операторов города. Планировалось, что к 2024-му абонентская база увеличится вдвое, а провайдер нарастит долю рынка до 6,5%.