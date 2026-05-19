SkyNet увидел «Перспективу» в Светогорске

Петербургская компания «Скайнэт» (бренд SkyNet) приобрела регионального провайдера «Перспектива», следует из данных ЕГРЮЛ. Фирма предоставляет доступ к интернету и цифровому ТВ в Выборгском районе Ленобласти. Сделку «Ъ Северо-Запад» подтвердил совладелец SkyNet Андрей Шпедер.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Для SkyNet эта покупка дает готовую инфраструктуру и клиентскую базу в Выборгском районе, где строить с нуля дороже и дольше

По его словам, актив куплен в рамках инвестиционной программы компании в Ленобласти общей стоимостью несколько миллиардов рублей. В нее включены как поглощение региональных провайдеров, так и собственное строительство.

ООО «Перспектива» предлагает услуги подключения интернета, цифрового ТВ и IP-телефонии в Светогорске, а также в поселках Лесогорский, Матросово, Соколинское, Советский, Токарево и Глебычево. Ранее компания принадлежала предпринимательнице Екатерине Лукьяновой.

Эксперты оценивают стоимость сделки в 25–30 млн рублей.

В прошлом году «Скайнэт» приобрел провайдера «Фартела», в зону покрытия которого входит 97 тыс. домовладений в поселках, деревнях, садоводческих товариществах в Гатчинском, Ломоносовском районах Ленобласти и в Красносельском районе Петербурга. Сумма сделки не раскрывалась, однако аналитики оценивали ее примерно в 100 млн рублей. Годом ранее компания поглотила оператора связи «Кантри Онлайн», работающего в частном секторе на севере региона. Благодаря этому покрытие провайдера расширилось на Всеволожск и восемь поселений, включая Токсовское, Бугровское, Агалатовское и другие.

ООО «Скайнэт» зарегистрировано в Петербурге в 2003 году. Доли владения компанией распределены между Александром Крыловом (46%), Константином Михалевским (27%) и Андреем Шпедером (27%). Гендиректором фирмы значится Сергей Таратута. По итогам 2025 года фирма заработала 3,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 375 млн. Чистые активы за год выросли с 41 млн рублей в 2024 году до 138 млн в 2025 году. Провайдер работает во всех районах Петербурга и частично в Ленобласти.

Покупку региональных игроков аналитики называют перспективной, добавляя, что у «Скайнэт» есть большой опыт в консолидации подобных активов. Для SkyNet эта покупка дает готовую инфраструктуру и клиентскую базу в Выборгском районе, где строить с нуля дороже и дольше, чем в городской застройке, при этом ARPU (Average Revenue Per User) выше, чем в городе, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

По его словам, экспансия SkyNet в Ленобласть выглядит перспективной, однако ее эффективность связана с возможностью быстро интегрировать купленные сети в единый биллинг, техподдержку, закупки и магистральную инфраструктуру. Если SkyNet сможет удержать высокое качество сервиса и будет достраивать покрытие между уже приобретенными активами, то в частном секторе Ленобласти сможет занять очень сильные позиции.

По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, какого-то другого игрока, кроме «Ростелекома», который бы присутствовал в большом количестве на рынке Ленобласти, нет. Пока что «Скайнэт» не может составить ему конкуренцию, но в отдельных местах компания занимает хорошее положение.

Владимир Колодчук