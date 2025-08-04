SkyNet ушел в деревню

Петербургское ООО «Скайнэт» (SkyNet) продолжает экспансию на загородном рынке Ленинградской области. Компания приобрела интернет-провайдера «Фартел», предоставляющего услуги в Гатчинском и Ломоносовском районах. Годом ранее SkyNet поглотил оператора связи «Кантри Онлайн», работающего на севере Ленобласти. Сумма сделки не раскрывается, однако эксперты полагают, что «Фартел» мог обойтись SkyNet примерно в 100 млн рублей. Покупку мелких региональных игроков аналитики называют перспективной, учитывая, что у компании большой опыт в консолидации подобных активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Петербургское ООО «Скайнэт» (SkyNet) приобрело интернет-провайдера «Фартел», предоставляющего подключение к интернету на юге Ленобласти. Покупку актива «Ъ-СПб» подтвердил один из совладельцев SkyNet Андрей Шпедер.

Господин Шпедер отказался раскрыть сумму сделки, но пояснил, что компания поглотила регионального провайдера в рамках собственной инвестиционной программы в Ленобласти, финансирование которой составляет несколько миллиардов рублей. В нее включены как приобретение новых «интересных активов, так и собственное строительство, а также реализация новой стратегии».

«Мы обратили внимание, что за городом есть спрос на качественный и быстрый интернет. Приобретение "Фартела" дает возможность ускорить наше развитие и зайти в те места, где мы не были представлены. Мы постоянно ищем интересные активы в регионе для приобретения с целью ускорить выполнение плана по подключению Ленобласти»,— уточнил совладелец компании.

По собственным данным «Фартела», в зону покрытия компании входит 97 тыс. домовладений в поселках, деревнях, садоводческих товариществах в Гатчинском, Ломоносовском районах Ленобласти и в Красносельском районе Петербурга. Помимо доступа в интернет, провайдер предоставляет услуги подключения цифрового ТВ и видеонаблюдения.

В прошлом году SkyNet купил оператора связи «Кантри Онлайн», работающего в частном секторе на севере региона. Благодаря этому покрытие провайдера расширилось на Всеволожск и восемь поселений, включая Токсовское, Бугровское, Агалатовское и другие.

К покупке самого «Скайнэта» ранее присматривались крупные игроки телеком-рынка. В свое время провайдером интересовались ЗАО «Эр-Телеком Холдинг» и ПАО «МТС».

Глава агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин оценивает покупку компании «Фартел» приблизительно в 100 млн рублей. Учитывая прошлые сделки, у ООО «Скайнэт» есть опыт консолидации таких активов, поэтому проблем в дальнейшей экспансии по региону возникнуть не должно. Существенного же влияния на рынок сделка не окажет, так как активная база «Фартела» начитывает около 10 тыс. домохозяйств, что сравнительно немного, уточняет эксперт.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков называет приобретение «Скайнэтом» локальных игроков в Ленобласти, которым сейчас довольно непросто выживать, логичным.

«Несколько смущает разбросанность активов с севера на юг. На мой, взгляд, было бы интереснее сосредоточиться на единых направлениях. Но, вероятно, компания планирует все это вводить под единый биллинг в единую систему, и подключение удаленных объектов Петербурга к области, таким образом, мне кажется перспективным»,— говорит эксперт.

Владимир Колодчук