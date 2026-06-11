SkyNet ширит сеть

Компания SkyNet поглотила очередного интернет-провайдера, работающего под брендом Rnet на юге Петербурга. Ранее фирма активно скупала локальных игроков в Ленобласти. Эксперты полагают, что стоимость сделки могла составить 10–20 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последние несколько лет SkyNet активно скупает локальных игроков, работающих на территории города и региона

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В последние несколько лет SkyNet активно скупает локальных игроков, работающих на территории города и региона

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

ООО «Скайнет» (SkyNet) приобрело ООО «Фишнет Коммюникейшнз» — интернет-провайдера, работающего под брендом Rnet на юге Петербурга. Фирма предоставляет услуги доступа к интернету и цифровому ТВ в Невском, Колпинском и Кировском районах. Сделку «Ъ Северо-Запад» подтвердил совладелец SkyNet Андрей Шпедер.

По его словам, компания продолжает реализацию своей инвестпрограммы общей стоимостью несколько миллиардов рублей, расширяя присутствие в петербургской агломерации, в том числе за счет поглощения городских и региональных провайдеров.

Rnet работает на телекоммуникационном рынке Петербурга с 2004 года. Провайдер имеет собственные сети в Невском и Кировском районах, а также в поселках Металлострой, Усть-Ижора и в городе Колпино. До продажи компания в равных долях принадлежала Алексею Ивинскому, Дмитрию Мезенцеву и Дмитрию Ерашову. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2025 года выручка фирмы по отношению к 2024 году снизилась почти вполовину — с 78,4 млн рублей до 39,2 млн рублей, а чистая прибыль — с 2,7 млн рублей до 1,04 млн рублей.

Эксперты оценивают стоимость сделки в пределах 10–20 млн рублей. По мнению инвестаналитика Дмитрия Кумановского, приобретенный актив может приносить SkyNet 10–12 млн рублей в год при условии, если компания сократит затраты Rnet.

ООО «Скайнэт» зарегистрировано в Петербурге в 2003 году. Доли владения компанией распределены между Александром Крыловым (46%), Константином Михалевским (27%) и Андреем Шпедером (27%). Гендиректором фирмы значится Сергей Таратута. По итогам 2025 года фирма заработала 3,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 375 млн. Чистые активы за год выросли с 41 млн рублей в 2024 году до 138 млн в 2025 году.

В последние несколько лет SkyNet активно скупает локальных игроков, работающих на территории города и региона. Месяц назад компания приобрела провайдера «Перспектива», предоставляющего доступ к интернету и цифровому ТВ в Выборгском районе Ленобласти. В прошлом году SkyNet купил провайдера «Фартела», в зону покрытия которого входит 97 тыс. домовладений в поселках, деревнях, садоводческих товариществах в Гатчинском, Ломоносовском районах Ленобласти и в Красносельском районе Петербурга.

Годом ранее компания поглотила оператора связи «Кантри Онлайн», работающего в частном секторе на севере региона. Благодаря этому покрытие провайдера расширилось на Всеволожск и восемь поселений, включая Токсовское, Бугровское, Агалатовское и другие.

Владимир Колодчук