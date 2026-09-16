Петербуржцы третий день жалуются на сбои в работе SkyNet

Петербуржцы продолжают сообщать о проблемах с интернетом SkyNet. Некоторые абоненты остаются без связи около трех суток после масштабного сбоя, начавшегося ночью 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбой SkyNet в Петербурге продолжается около трех суток

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Сбой SkyNet в Петербурге продолжается около трех суток

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным сервиса мониторинга сбоев DownDetector, на 12:00 16 сентября пользователи продолжали массово жаловаться на работу SkyNet, хотя интенсивность обращений заметно снизилась по сравнению с первыми часами аварии. Сервис по-прежнему характеризует ситуацию как «много жалоб пользователей».

Основная часть обращений связана с отсутствием интернет-соединения. За последние 24 часа 90% сообщений пришлось на общий сбой, еще 6% — на проблемы с сервисом.

Сбой в сети SkyNet начался около 2:00 14 сентября. В первые часы количество обращений было значительно выше: утром того же дня DownDetector фиксировал более 900 сообщений в час, а позднее показатель превышал 1,4 тыс. жалоб в час.

Матвей Николаев