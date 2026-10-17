Петербургский провайдер сообщил о DDoS-атаке на свои серверы
На сбои в работе интернета также жалуются абоненты других провайдеров
Интернет-провайдер ПАКТ сообщил о массированной DDoS-атаке на свои серверы. Из-за нее у части абонентов в Петербурге и Ленинградской области могут возникать перебои с интернетом и доступом в личный кабинет. Техническая служба компании занимается отражением атаки, сообщили в компании.
В ПАКТ подчеркнули, что DDoS-атака носит внешний характер и не связана с оборудованием в квартирах абонентов или качеством линий связи. Компания пообещала дополнительно сообщить о ходе восстановления работы сервисов.
По данным Detector404, за последние сутки в Петербурге поступило около 4 тыс. жалоб на работу интернета, в Ленинградской области — около 1,2 тыс. Пользователи сообщают о проблемах с подключением к сети.
О технических неполадках также сообщил петербургский провайдер «еТелеком». В компании заявили, что специалисты работают над восстановлением связи, и извинились перед абонентами за неудобства, причины сбоя, при этом, не назвали. На работу другого провайдера — SkyNet — тоже поступают жалобы, однако на момент публикации официальных комментариев от оператора не было.
Перебои со связью произошли на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Ночью 17 октября в регионе объявляли опасность беспилотников, а губернатор Александр Дрозденко сообщил об уничтожении двух БПЛА и предупредил жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета в связи с обеспечением безопасности. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности действовал с 2:10 до 5:26.