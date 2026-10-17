Петербургский провайдер сообщил о DDoS-атаке на свои серверы

О технических неполадках также сообщил петербургский провайдер «еТелеком». В компании заявили, что специалисты работают над восстановлением связи, и извинились перед абонентами за неудобства, причины сбоя, при этом, не назвали. На работу другого провайдера — SkyNet — тоже поступают жалобы, однако на момент публикации официальных комментариев от оператора не было.