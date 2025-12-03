В Белгороде не расстраиваются

Как стало известно «Ъ-Черноземье», в Белгороде из-за «оперативной обстановки», судов с жителями снесенных домов и других сложностей изменены параметры знакового строительного проекта последних трех лет — «Белого квартала» на Свято-Троицком бульваре. Объем вложений в 108 тыс. кв. м коммерческой и общественно-деловой недвижимости сокращен с 15 до менее 13 млрд руб. Для шести «лотов» — объектов квартала уже есть инвесторы, среди которых — структура «Агрокомплекса имени Ткачева». Три лота еще проведут через конкурс, а от трех решено отказаться. Строительство оценивается в 120 тыс. руб. за 1 кв. м. Завершить первый этап планируют уже не в декабре 2025-го, а в конце 2026 года, а весь проект — пять лет спустя. Эксперты считают, что стоимость проекта все равно «неизбежно вырастет» в ходе дальнейшей реализации.



Об актуальных параметрах застройки центра Белгорода в рамках комплексного развития территории (КРТ) «Ъ-Черноземье» рассказали в АНО «Центр содействия строительству Белгородской области», которое является оператором проекта «Белый квартал». Частные инвестиции в него на сегодняшний день оцениваются в пределах 12,96 млрд руб., тогда как годом ранее речь шла о 15 млрд руб. Сейчас стоимость рассчитана исходя из общей площади в 108 тыс. кв. м и средней стоимости строительства 1 кв. м с отделкой порядка 120 тыс. руб. (ранее было заявлено 108 тыс. кв. м при себестоимости «квадрата» в 100–150 тыс. руб.). Объем государственных инвестиций и их соотношение с частными в АНО пока не раскрывают, отмечая, что их «стоимость будет известна после прохождения экспертизы в начале 2026 года».

Предыстория «Белого квартала» Проект «Белый квартал» в центре Белгорода был впервые представлен в 2023 году. Грандиозный строительный проект ведут на фоне спецоперации на прифронтовой территории, в примерно 50 км от границы с Украиной. Квартал возводится как проект комплексного развития территории (КРТ) на площади 7 га в границах Свято-Троицкого бульвара, проспекта Славы, улицы 50-летия Белгородской области и проспекта Богдана Хмельницкого. Концепция предусматривает создание общедоступной территории, в которой будут размещены городские сервисы, объекты деловой и культурной инфраструктуры и новые пространства притяжения. Оператором проекта выступает АНО «Центр содействия строительству Белгородской области», зарегистрированное в 2019 году и работающее в сфере правовых услуг. Исполнительным директором организации с июня 2025 года является Юлия Паскаль. По итогам 2024 года выручка АНО составила 321 тыс. руб., год завершился с убытком в размере 37 тыс. руб.

По ожиданиям белгородских властей, в результате реализации проекта в центре Белгорода будет благоустроена территория площадью 7 га с пропускной способностью около 3 млн человек в год. Планируется создание 5 тыс. рабочих мест, ежегодные налоговые поступления в региональный и местный бюджеты могут составить 250 млн руб.

В АНО сообщили «Ъ-Черноземье», что сейчас в строительстве шести объектов «Белого квартала» участвует пул из пяти инвесторов, определенных по итогам открытых конкурсов в 2024 году. Все они зарегистрированы в Белгородской области.

Лот №3, предусматривающий строительство пятизвездочной гостиницы под итальянским брендом Domina, закреплен за ЗАО «Завод премиксов №1» (подконтрольно АО «Агрокомплекс имени Ткачева» после поглощения АО «Приосколье»). При этом в мае 2023-го на тот момент владелец «Приосколья» Геннадий Бобрицкий (сейчас находится в розыске по обвинению в мошенничестве) говорил «Ъ-Черноземье», что проект «Белого квартала» ему не интересен. Впоследствии ЗАО все же подписало договор КРТ на строительство здания площадью 2,9 тыс. кв. м. Объем инвестиций конкретно в отель не раскрывается, известно, что право на КРТ обошлось компании в 43,8 млн руб. В «Агрокомплексе» не ответили на запрос «Ъ-Черноземье». Лот №6 предполагает строительство здания с общепитом и офисами, он закреплен за ООО «Жилстрой». В регионе, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированы три юрлица с таким названием. Под лотом №7 АО «Компания Белпанель» местного бизнесмена Сергея Буренина планирует построить апарт-отель. Какие-либо параметры объекта, его стоимость и цена КРТ не раскрываются. Интересно, что в июле 2024-го господин Буренин как учредитель зарегистрировал в Белгороде ООО «Белый квартал», а с июля 2025-го юрлицо начали ликвидировать. Под лот №8 реализуется строительство четырехэтажного торгово-офисного здания площадью 1,3–1,4 тыс. кв. м. Его получила малоизвестный и не связанный с другими юрлицами индивидуальный предприниматель Анна Татаринцева, заплатившая за право КРТ 14,3 млн руб. Иные параметры застройки не раскрываются. Связаться с госпожой Татаринцевой не удалось, в открытых источниках ее контактов нет. Такое же торгово-офисное здание аналогичной площади в рамках лота №9 планирует построить принадлежащее Екатерине Густовой ООО «Развитие», заплатившее за право КРТ 12,9 млн руб. Другие параметры не раскрываются. Ответивший на звонок по телефону ООО, указанному в ЕГРЮЛ, заявил, что «не имеет отношения к проекту». Третье торгово-офисное здание вошло в лот №10, его планирует построить «Белпанель» из лота №7. Стоимость КРТ здесь составила 12,9 млн руб. Оперативно получить комментарий «Ъ-Черноземье» от компании не удалось.

Согласно паспорту объекта строительства (копия есть у «Ъ-Черноземье»), первый этап «Белого квартала», который идет сейчас, включает лоты №№ 8, 9, 10 из трех торгово-офисных зданий. Работы начались в ноябре 2024 года, окончание было запланировано на декабрь 2025-го.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на недавней пресс-конференции, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье», сказал, что «проект продвигается медленнее первоначальных планов». Причины — сложная оперативная обстановка в регионе, а также многочисленные судебные разбирательства с владельцами недвижимости, расположенной на Свято-Троицком бульваре в границах будущего квартала и снесенной перед началом стройки. Глава региона, по его словам, «надеется», что «часть завершенных объектов» будет введена в эксплуатацию в конце 2026-го. Сейчас возведены каркасы четырех зданий, подрядчики приступили к монтажу фасадов из натурального камня. «Завершить строительство за один год физически невозможно»,— сказал губернатор. Он рассчитывает, что проект «Белый квартал» будет завершен «в течение следующей пятилетки» (к концу 2030-го, первый срок полномочий господина Гладкова истекает в сентябре 2026-го.— «Ъ-Черноземье»).

«Я в целом удовлетворен, что проект развивается. Хотя проблем очень много. Надеюсь, что в конце 2026 года мы увидим часть завершенных объектов и сможем оценить их уже с точки зрения эксплуатации. Тогда станет возможным связать парк Ленина, "Белый квартал", парк Победы, набережную от Хоркиной в сторону ТЭЦ, моста, чайханы и далее — до Сосновки. В перспективе это может стать одной из самых протяженных и разветвленных сетей пешеходных маршрутов»,— отметил господин Гладков на пресс-конференции.

Инвесторов на строительство еще трех лотов лота властям только предстоит найти, один из них уже спроектирован, рассказали в АНО.

В лот №1 планируется включить многофункциональный центр с офисами и торговыми павильонами. Согласно представленной ранее концепции, это будет одно из двух крупнейших зданий «Белого квартала», однако какие-либо параметры пока не раскрываются. Ожидается, что лот разыграют на конкурсе в первом квартале 2026 года Тогда же власти планируют найти инвестора на лот №11 здание с ресторанами, кафе и офисами. Параметров еще нет. Второй крупнейший объект «Белого квартала» — концертный зал и новая сцена для белгородской филармонии на 500 мест, входящая в лот №14. Ее проект уже разработан Институтом планирования, изыскания, проектирования архитектуры из китайского города Дэчжоу, побратима Белгорода (организацию выбрали по итогам конкурса). Сейчас разработанный китайскими специалистами проект находится на государственной экспертизе РФ. Затем инвестора и строительную компанию, которой предстоит возвести концертный зал, выберут по такому принципу. В АНО подчеркнули, что к участию в конкурсе будут приглашать в том числе китайских подрядчиков.

«Мы рассчитываем, что новая филармония станет пространством, привлекательным для всех — в том числе для молодежи, для тех, кто захочет приобщиться к миру классической музыки. Проект предусматривает совершенно иную акустику: вы знаете, что с этим есть проблемы в действующей филармонии (была построена в 2010-м.— «Ъ-Черноземье»). Мы привлекли проектировщиков из Японии и Китая. Китайские специалисты завершили проект, сейчас он проходит государственную экспертизу. Мы надеемся построить лучшую региональную филармонию в стране. Переговоры о строительстве с китайской стороной уже проведены. Почему именно они? Потому что нас интересуют сроки и их возможность максимально сократить, а также гарантированное качество строительства».

Из итоговой концепции «Белого квартала» исключены три объекта, сообщили в АНО. Это лоты №№2, 5 и 12, что конкретно они включали — в АНО планируют прокомментировать «Ъ-Черноземье» позднее. Решение было принято «архитектурно-градостроительным советом при корректировке проекта планировки территории». На месте этих объектов будут располагаться общественные пространства, фонтаны и элементы благоустройства.

Одновременно со строительством в «Белом квартале» продолжается доработка концепции. В феврале 2024 года был объявлен конкурс на проектирование светового дизайна комплекса. Из 67 участников выбрали трех финалистов, однако итоги, которые должны были объявить в июле того же года, до сих пор не подведены. Один из участников — архитектурное бюро Lumicon Studio — сообщил «Ъ-Черноземье», что задержка связана с «непростой оперативной обстановкой». Компания хочет заниматься в «Белом квартале» освещением, навигацией и другими элементами архитектурной среды по нескольким объектам торгово-развлекательной зоны и готова «ждать сколько потребуется».

Гендиректор инвестиционно-консалтинговой компании Key Capital Ольга Гусева считает, что заявленного объема инвестиций может не хватить для завершения всего комплекса: «Строительство одной только филармонии требует строгого соблюдения специфических требований к акустике, отделочным материалам и оборудованию». По оценке госпожи Гусевой, итоговое превышение сметы может составить 10–15%, что будет соответствовать цифрам, озвученным годом ранее. Основным риском для инвесторов она считает защиту вложений и безопасность объектов — юридическую и физическую. «Критически важно, чтобы сложная обстановка в городе не способствовала отъезду из него людей, специалистов»,— говорит эксперт.

Основатель инжиниринговой компании «Элемент» Алексей Лукьянчиков согласен, что в условиях нестабильной геополитической и строительной конъюнктуры итоговая сумма «почти наверняка увеличится».

Руководитель филиала агентства недвижимости «Этажи» в Белгородской области Вячеслав Семенов полагает, что ключевым риском для инвесторов остается «вероятность увеличения сроков сдачи», поскольку «неопределенность по локации сохраняется». «Если говорить об актуальности проекта, считаю, что в городе еще не создавалось ничего подобного. Сам по себе концепт очень хороший и привлекательный с точки зрения инвестиций»,— заключил эксперт.

Анна Швечикова, Сергей Калашников