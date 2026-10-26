Александр Шуваев: «Мой стиль в соцсетях несколько отличается от предыдущего руководства»
Губернатор Белгородской области Александр Шуваев вступил в полемику с жителями региона в своих постах в соцсети «Вконтакте». Поводом для критики стало то, что глава региона, по мнению пользователей, не выезжал на места ударов беспилотников в ночь на 25 октября.
В одном из комментариев пользователь спросил, «почему не видно губернатора на месте ночных атак», добавив, что «хотелось бы большего личного участия» главы региона.
«Я понимаю, что мой стиль управления и отчетов в соцсетях несколько отличается от предыдущего руководства. Но я не буду снимать каждый свой шаг. Я на месте, живу в Белгороде, вижу, что происходит и, как и должен,— получаю всю необходимую информацию из всех возможных источников и координирую работу всех органов власти в регионе, не из бункера, можете быть уверены. К сожалению, враг отслеживает каждый наш шаг, поэтому я и далее не планирую фиксировать каждый шаг в постах и на видео. Надеюсь на ваше понимание. Если есть конкретные вопросы — пишите, постараемся помочь»,— написал господин Шуваев вчера вечером, обратившись к автору.
В ответ на другой комментарий о том, что отсутствие губернатора в инфополе вызывает сомнение в его осведомленности, тот написал следующее обращение.
«По-вашему, ночной налет обнуляет всю ту работу, что ведут десятки и сотни наших бойцов? Это сотни спасенных жизней теми, кто жертвует своим личным временем, чтобы защищать всех белгородцев и вас в том числе. Не понимаю смысла вашего комментария. Если у вас есть конкретный вопрос — напишите, постараемся помочь».
Ночная атака на Белгород стала одной из самых массированных за последнее время. По данным губернатора, погиб мирный житель, еще 14 человек получили ранения, восемь из них находятся на стационарном лечении. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, в пунктах временного размещения 53 человека. Уже на следующий день, в ночь на 26 октября, самой массированной атаке с начала СВО подверглась Воронежская область. По данным губернатора региона Александра Гусева, облцентр был атакован 70 БПЛА, погибли два человека, еще 17 человек получили ранения.