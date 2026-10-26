Александр Шуваев: «Мой стиль в соцсетях несколько отличается от предыдущего руководства»

«Я понимаю, что мой стиль управления и отчетов в соцсетях несколько отличается от предыдущего руководства. Но я не буду снимать каждый свой шаг. Я на месте, живу в Белгороде, вижу, что происходит и, как и должен,— получаю всю необходимую информацию из всех возможных источников и координирую работу всех органов власти в регионе, не из бункера, можете быть уверены. К сожалению, враг отслеживает каждый наш шаг, поэтому я и далее не планирую фиксировать каждый шаг в постах и на видео. Надеюсь на ваше понимание. Если есть конкретные вопросы — пишите, постараемся помочь»,— написал господин Шуваев вчера вечером, обратившись к автору.