«Не космический корабль строим»

320-тысячный Белгород после трех ракетных ударов ВСУ по критической инфраструктуре в субботу столкнулся с масштабными перебоями в энергоснабжении, они затронули более 600 домов и четверть жителей. По оценке властей, ситуация с восстановлением подачи электроэнергии, тепла и воды была сложной, но в ночь на понедельник в большинстве попавших в зону отключения домов удалось восстановить подачу теплоносителя, которые до этого сливали. Эксперты отмечают правильность экстренных решений, принятых в Белгороде: иначе бы ремонт каждого дома с разрывом сетей обошелся бы в десятки миллионов.

Энергетики и местные власти 9 февраля продолжали ликвидировать последствия «огневого воздействия» на объекты энергетической инфраструктуры в Белгороде, из-за которого была выведена из строя Белгородская ТЭЦ (входит в состав АО «РИР Энерго»), сообщил на оперативном совещании в облправительства замминистра ЖКХ региона Сергей Довгалюк. По его словам, после произошедших в субботу ракетных атак ВСУ на выходных без теплоснабжения первоначально остались 607 многоквартирных домов (МКД) с около 77 тыс. жителей, а также пять объектов здравоохранения и 42 объекта образования. К утру понедельника отопление подали в большинство пострадавших объектов абонентов, однако 31 дом и ряд социальных учреждений на тот момент оставались в зоне восстановительных работ.

Господин Довгалюк уточнил, что задержки связаны не с отсутствием подачи ресурса, а с воздушными пробками — скоплением воздуха во внутренних системах отопления. Власти рассчитывали восстановить подачу тепла в оставшиеся дома до обеда, а по соцобъектам — до конца дня.

Вечером понедельника в облправительстве «Ъ-Черноземье» сказали, что информацию о подключении оставшихся домов может озвучить только губернатор Вячеслав Гладков: «Работы продолжаются, по их завершении данные будут опубликованы». По данным, опубликованным вечером, с завтрашнего дня все детские сады, школы, СПО работают в очном режиме, кроме детского сада №13.

На планерке в облправительстве было озвучено, что по причине разрыва труб в Белгороде приостановлена работа ряда учреждений: детских садов №№13, 47 и 82 (вечером здесь запустили отопление), школ №№19 (также осуществлен пуск тепла) и 29, прогимназии №5, поликлиники №4. Господин Гладков поручил муниципальным властям перераспределять потоки учащихся и коллективов — переводить процесс на дистант или временно размещать детей в других учреждениях.

Губернатор на планерке также указал на «ненормативное отключение электроснабжения объектов водоканала», что дополнительно осложнило ситуацию после субботних обстрелов. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, из-за скачков напряжения были остановлены два насоса на водозаборе. Без воды остались на выходных оставались около 100 тыс. человек в центральной и северной частях Белгорода. К утру понедельника водоснабжение было восстановлено для 15 тыс. жителей, еще у 55 тыс. работы находились «на этапе заполнения системы», а для оставшихся 30 тыс. восстановление планировалось завершить в течение трех часов.

«Люди переживают. Когда нет тепла — ситуация крайне тяжелая. Но когда нет воды и водоотведения из-за электричества, это превращается уже в катастрофу»,— сказал на планерке губернатор.

Он поручил господину Довгалюку проанализировать эффективность работы бригад по сливу систем отопления: «На мой взгляд, процессы должны проходить гораздо быстрее — цель простая: время слива в будущий период, если он, не дай бог, произойдет, сократить в два раза».

Господин Гладков предупредил, что при «повторном огневом воздействии» и более низких температурах задержки могут привести к серьезным последствиям:

«Понятно, что бригад-ремонтников физически нет. Но мы с вами не космический корабль строим, а сливаем систему отопления. Даже не подключаем — здесь не нужен уровень допуска по каждому электрику. Должен только быть навык, здравый смысл и ответственность».

В комментариях под трансляцией планерки сотни белгородцев жаловались на сбои в системе ЖКХ. Так, житель дома на проспекте Богдана Хмельницкого сообщил о трех сутках без отопления, горячей и холодной воды, а также об отсутствии разъяснений о сроках восстановления. И.о. руководителя «Белоблводоканала» Андрей Колесников там же на странице губернатора ответил жаловавшемуся, что аварийное отключение скважин водозаборов №№4 и 6 потребовало подключения резервной генерации. Другая белгородка в комментариях отметила, что, если нет возможности запитать дом от электростанции, это нужно сделать от генератора.

На это ответил уже господин Демидов: «Порядок использования резервных источников генерации определяют энергетики с учетом технических параметров оборудования и приоритетности социальных объектов».

Господин Гладков сообщил, что по поручению правительства РФ в город направили несколько десятков аварийных бригад «чтобы восстановить энергетику и тепловое хозяйство». В городе также до конца дня понедельника продолжали работу пункты обогрева.

Опрошенные «Ъ-Черноземье» эксперты в сфере ЖКХ отмечают, что белгородские власти в экстремальных условиях принимали правильные решения, чтобы не допустить еще более тяжелых последствий. В организации «ЖКХ правовая помощь» «Ъ-Черноземье» пояснили, что в ходе слива МКД сначала отключают от теплосетей, затем через специальные клапаны снижают давление и после этого сливают теплоноситель через нижние точки системы (обычно в подвалах) в канализацию или дренаж. Чаще всего одновременно сливается и система горячего водоснабжения, в редких случаях — холодного.

В организации отмечают, что при серьезных разрушениях из-за замерзания восстановление может означать фактически полную замену системы отопления в доме — от стояков до радиаторов: «Это работы на месяцы и десятки миллионов рублей на один МКД, а само здание на это время может оказаться непригодным для проживания зимой».

Президент некоммерческого партнерства «Российское теплоснабжение» Виктор Семенов выразил солидарность с принятым белгородскими властями решением: «Вода бы в трубах замерзла, правильно сделали».

Исполнительный директор ассоциации «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Марк Геллер отметил: «При длительном отключении тепла в мороз (в Белгороде в понедельник было около –10 °C) вода в трубах замерзает, расширяется и физически разрывает коммуникации и радиаторы. Особенно высоки риски в системах с верхней разводкой, где трубы проходят по холодным техническим этажам. Последующий ремонт таких повреждений сложен, дорог и занимает значительно больше времени, чем восстановление работы после аварии на магистрали. Правилами предоставления коммунальных услуг установлен допустимый перерыв отопления — не более 24 часов в течение месяца. Однако значительные аварии на внешних сетях могут требовать большего времени».

Господин Геллер говорит, что сами аварийные работы после инцидентов требуют времени: «В идеале отключение должно быть плановым, чтобы можно было корректно слить системы. При аварии потребитель не успевает принять меры по закрытию вводной запорной арматуры на вводах в здания, и системы теплоснабжения сливаются самотеком».

Директор ассоциации управляющих организаций Воронежской области Владимир Ушаков отметил: «Альтернатива таким действиям, как вынужденный сброс воды из трубопроводов, фактически отсутствует. Из-за технологических особенностей городских систем отопления антифриз в качестве теплоносителя в МКД не используется. А системы электроснабжения домов по своим характеристикам запаса мощности не позволяют подключить достаточное число тепловых установок для прогрева инженерных систем при отключении отопления. Подключение мощного электрического оборудования вызовет перегрев проводки и тяжелые аварии в энергосистеме города, что недопустимо».

