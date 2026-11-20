Белгородские разбитые автомобили хотят восстанавливать за счет федеральной казны
В Белгородской области пересматривают порядок компенсаций за автомобили, поврежденные при атаках БПЛА: выплаты переведены из регионального внебюджетного фонда на федеральный уровень. Порядок до конца года обещают «проработать». Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор Александр Шуваев.
Поводом стали жалобы белгородцев, которых, по словам ведущих прямого эфира, было немало. Одна из жительниц сообщила, что в ее семье в результате атак БПЛА были повреждены три машины, однако выплат нет. Другой пример — за поврежденные машины белгородцу выплатили всего 14 тыс. руб.
«Было принято решение, что каждый автомобиль будет единожды оцениваться и не более 400 тыс. рублей, — пояснил господин Шуваев. — Сейчас правительством области проработан вопрос, что мы будем выплачивать последующие — не только на один автомобиль, а сколько есть в семье поврежденных, с помощью федерального центра. Мы ранее выплачивали денежные средства из внебюджетного фонда, а сейчас перевели на федеральные средства. Поэтому порядок до конца этого года будет проработан».
По его словам, после принятия закона жители смогут получать выплаты и за большее количество машин, и за повторные повреждения автомобиля. Документ закрепят региональным законом, который планируется принять на следующем заседании облдумы.
В сентябре «Ъ-Черноземье» писал, что ранее обсуждалась возможность выплаты при повторном повреждении машин, а также компенсации в отношении второго и третьего транспортного средства.