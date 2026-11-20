«Было принято решение, что каждый автомобиль будет единожды оцениваться и не более 400 тыс. рублей, — пояснил господин Шуваев. — Сейчас правительством области проработан вопрос, что мы будем выплачивать последующие — не только на один автомобиль, а сколько есть в семье поврежденных, с помощью федерального центра. Мы ранее выплачивали денежные средства из внебюджетного фонда, а сейчас перевели на федеральные средства. Поэтому порядок до конца этого года будет проработан».