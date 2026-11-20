По данным аналитиков, жилищное строительство снизило объемы по сравнению с прошлогодними цифрами — построено 3673 квартиры общей площадью 413,1 тыс. кв. м. Как сообщал «Ъ-Черноземье», уменьшение показателей 2025 года достигло 1,2%.

Объем производства продукции сельского хозяйства за январь–сентябрь 2026-го составил 164,2 млрд рублей. Индекс производства сложился на уровне 88,8% к прошлому году.

Оборот розничной торговли за девять месяцев достиг 358,3 млрд рублей — зафиксирован рост на 3,2% в сопоставимых ценах.

Совокупная сумма платных услуг населению Липецкой области за три квартала текущего года выросла на 2,9% и достигла 97,9 млрд руб. В общественном питании оборот составил 15,2 млрд рублей — на 0,3% выше уровня 2025-го.