В Липецкой области уменьшилось число прибыльных предприятий
С января по август 2026 года в Липецкой области прибыль получили 292 организации (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, госучреждений и некредитных финансовых организаций), а ее размер составил 150,4 млрд руб. Убыток имели 125 организаций на сумму 14,4 млрд руб. Доля прибыльных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2025-го по сопоставимому кругу уменьшилась на 2,2%, но сумма прибыли увеличилась на 16,6%. Об этом рассказали в Липецкстате.
Таким образом, прибыль липецких организаций до налогообложения в действующих ценах сформировалась в размере 136 млрд руб. По сравнению с январем–августом 2025 года показатель вырос на 13,1%. Наибольший удельный вес пришелся на предприятия, занятые в обрабатывающих производствах, — 77%.
Самые большие доли прибыльных организаций отмечены в Данковском (87,5%), Становлянском (85,7%), Добровском (80%), Липецком (79,3%) округах и непосредственно в Липецке (76,3%).
«Размер просроченной кредиторской задолженности на конец августа 2026 года составил 13,4 млрд рублей и увеличился за месяц на 19%. Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской
задолженности составила 3,6%»,— отметили в Липецкстате.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что с января по сентябрь 2026 года организациями всех форм собственности и населением Липецкой области было построено 3673 квартиры. Общая площадь введенных жилых зданий составила 413,1 тыс. кв. м, что на 1,2% меньше показателя прошлого года.