С января по август 2026 года в Липецкой области прибыль получили 292 организации (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, госучреждений и некредитных финансовых организаций), а ее размер составил 150,4 млрд руб. Убыток имели 125 организаций на сумму 14,4 млрд руб. Доля прибыльных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2025-го по сопоставимому кругу уменьшилась на 2,2%, но сумма прибыли увеличилась на 16,6%. Об этом рассказали в Липецкстате.