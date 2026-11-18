Совокупный объем платных услуг, оказанных населению Липецкой области в период с января по сентябрь 2026 года, составил 97,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В структуре преобладают услуги жилищно-коммунального хозяйства, на которые пришлось 28% от общей суммы. Об этом 18 ноября рассказали в Липецкстате.