Липчане за три квартала 2026 года потратили на платные услуги 98 млрд рублей
Совокупный объем платных услуг, оказанных населению Липецкой области в период с января по сентябрь 2026 года, составил 97,9 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В структуре преобладают услуги жилищно-коммунального хозяйства, на которые пришлось 28% от общей суммы. Об этом 18 ноября рассказали в Липецкстате.
Другие категории услуг, соответственно, заняли следующие доли в структуре:
транспортные — 15%;
бытовые — 14%;
телекоммуникационные — 13%;
медицинские — 12%.
Услуг бытового характера липчанам оказано на 14,1 млрд руб. В сопоставимых ценах объем уменьшился по сравнению с прошлым годом на 0,9%. В общей сумме затрат на бытовые услуги 29% заняли услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 22% — на ремонт и строительство, 12% — на парикмахерские и косметические услуги, 11% — на ритуальные услуги.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что оборот розничной торговли в Липецкой области в период с января по сентябрь составил 358,3 млрд руб., или 103,2% к соответствующему периоду 2025 года. В макроструктуре оборота преобладала продажа непродовольственных товаров — их удельный вес составил 52,6%.