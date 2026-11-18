Ввод жилья снизился в Липецкой области по сравнению с 2025 годом
В период с января по сентябрь 2026 года организациями всех форм собственности и населением Липецкой области построено 3673 квартиры. Общая площадь введенных жилых зданий составила 413,1 тыс. кв. м, что на 1,2% меньше показателя прошлого года. Основная доля введенного жилья приходится на Липецк (34,9%), Липецкий (20,3%) и Грязинский (13,5%) округа. Об этом рассказали в Липецкстате.
Населением за счет собственных и привлеченных средств построено 319,7 тыс. кв. м площади жилых домов, что составляет 77,4% от общего объема жилья, введенного за три квартала 2026-го. По сравнению с январем–сентябрем 2025-го ввод индивидуального жилья уменьшился на 5,7 тыс. кв. метров, или на 1,7%.
Совокупный объем работ, выполненных по направлению «строительство», за девять месяцев составил в Липецкой области почти 82,7 млрд руб. По подсчетам Липецкстата, в сопоставимых ценах это на 0,7% больше, чем в прошлом году.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что общий объем платных услуг, оказанных населению Липецкой области в период с января по сентябрь этого года, составил 97,9 млрд руб., что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го. В структуре преобладают услуги жилищно-коммунального хозяйства, на которые пришлось 28% от общей суммы.