В период с января по сентябрь 2026 года организациями всех форм собственности и населением Липецкой области построено 3673 квартиры. Общая площадь введенных жилых зданий составила 413,1 тыс. кв. м, что на 1,2% меньше показателя прошлого года. Основная доля введенного жилья приходится на Липецк (34,9%), Липецкий (20,3%) и Грязинский (13,5%) округа. Об этом рассказали в Липецкстате.