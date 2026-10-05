В Липецкой области растет оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в январе–августе 2026 года составил в Липецкой области 317,8 млрд руб., что на 3,6% (в сопоставимых ценах) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В макроструктуре оборота преобладала продажа непродовольственных товаров, удельный вес которых составил 52,4% (166,6 млрд руб.) против 51,4% годом ранее. Об этом сообщил Липецкстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в регионе продали в январе–августе на 151,2 млрд руб. Доля в структуре уменьшилась до 47,6%, тогда как в прошлом году составляла 48,6%. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,4% от совокупного оборота розничной торговли.

По данным Липецкстата, оборот общепита за восемь месяцев 2026-го составил 13,4 млрд руб., что повторяет (в сопоставимых ценах) прошлогодний показатель.

В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что по итогам второго квартала 2026 года Липецкая область стала лидером в Черноземье и заняла 29-е место в России по соотношению чистой медианной заработной платы к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Денис Данилов