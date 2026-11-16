Производство сельхозпродукции снизилось в 2026 году в Липецкой области
Совокупный объем производства продукции сельского хозяйства в период с января по сентябрь 2026 года, по предварительной оценке, составил в Липецкой области в действующих ценах 164,2 млрд руб. Это на 11,2% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщили в Липецкстате.
При этом, по данным аналитиков, в указанный период в регионе зафиксирован рост производства основных продуктов животноводства. Скота и птицы на убой произведено в живом весе 315,9 тыс. т — на 6,4% больше прошлогоднего показателя. Производство молока увеличилось на 5% — до 275,6 тыс. т. Яиц произведено 721,3 млн штук, прирост составил 2,7%. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 7,9 т, или на 5,6% больше, чем в январе–сентябре 2025-го.
Поголовье скота на 1 октября 2026 г. в хозяйствах всех категорий составляло:
коров — 40,2 тыс. (95,4%);
овец и коз — 61,5 тыс. (94,8%);
свиней — 801,8 тыс. (101,6%).
Ранее «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что на 20 октября тепличные комплексы Липецкой области собрали 107 тыс. т овощей закрытого грунта, что на 3 тыс. т превысило показатель аналогичного периода прошлого года. На долю региона приходится почти 10% общего объема производства тепличной продукции в России.