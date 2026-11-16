Производство сельхозпродукции снизилось в 2026 году в Липецкой области

При этом, по данным аналитиков, в указанный период в регионе зафиксирован рост производства основных продуктов животноводства. Скота и птицы на убой произведено в живом весе 315,9 тыс. т — на 6,4% больше прошлогоднего показателя. Производство молока увеличилось на 5% — до 275,6 тыс. т. Яиц произведено 721,3 млн штук, прирост составил 2,7%. Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях составил 7,9 т, или на 5,6% больше, чем в январе–сентябре 2025-го.