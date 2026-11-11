Маньяк блогеру не товарищ
В прокат выходит триллер «Инфлюенсер»
На экранах — фильм Майка Нюбру «Инфлюенсер» (The Influencer Project). Михаил Трофименков дежурно посочувствовал модной блогерке Кьяре Кинг (Кьяра Кинг), ставшей, как и положено людям популярной и бесполезной профессии, жертвой маньяка.
Фильмы о странной породе полулюдей, полутеней, именуемых инфлюенсерами, уже выделились в поджанр фильмов ужасов. В «Острове иллюзий» (2023) и «Инфлюенсерах» (2025) Кертиса Дэвида Хардера кровожадная девушка шарилась по миру, подменяя в соцсетях убитых ею ЛОМов. В сюрреалистическом «Случае с фортепьяно» (2025) Кантена Дюпье бесчувственная к боли блогерка возжаждала к финалу чужой крови. Там такое было, о-го-го, фортепьяно с небо на людей падали.
Ну, а за Кьярой, совсем уж безобидной кошечкой, охотится маньяк в промзонах Копенгагена, куда она прилетела со съемочной группой во главе с Майком (Майк Нюбру), которая будет снимать, как Кьяра будет снимать себя, ну, в общем, все друг друга снимают.
За что же маньяк на нее набросился? Ведь никому ничего плохого, кажется, не сделала. Ну, танцует в перьях. Ну, неловко стоит на лыжах. Ну, плачется о том, как ей плачется после свидания с одним парнем о другом парне, которому по ней, наоборот, не плачется.
И в Копенгаген прилетела лишь для того, чтобы заценить его красоту, навестить фейковый дом с привидениями и дегустировать изысканную датскую кухню: этой кухней, само собой, оказываются суши. В общем-то за одно это преступление против «датских бутербродов» Кьяру следовало бы выслать из Дании за компрометацию их традиционных ценностей.
Из датских ценностей в фильме числится еще и маска, за которой скрывает свое лицо маньяк. Знающие люди говорят, что такие маски в XIX веке носили труженики Старых верфей. Тут ждешь какого-нибудь кульбита в прошлое, каких-нибудь восставших духов умученных капитализмом пролетариев, но нет.
Гораздо весомее требование, которое предъявляет Кьяре, угрожая членовредительством, сетевой, а затем и реальный преследователь: «Хватит болтать!» И его можно понять. Ну правда же, хватит, зайчик, заткнись хоть на минуту, дай миру отдохнуть от себя. От всех вот этих «Приве-е-е-ет!», «А-а-а-балдеть!», «Ж-у-уть!» и «О, да тут целая съемочная группа, а я и не заметила!»
Но это требование заведомо невыполнимо.
«Если я встала на путь инфлюенсера…» — распинается Кьяра. «Путь инфлюенсера» — это, видать, на новоязе то же, что в старые добрые времена «путь самурая», то есть «путь смерти».
Ну, и одинока Кьяра, надо полагать, несмотря на взрывной рост своих подписчиков, как одинок тигр в джунглях. И притормозить хоть ненадолго с новыми постами никак не может: «иначе алгоритм заставит тебя страдать».
«Инфлюенсер» скучен и забавен одновременно. Скучен как сатира на инфлюенсеров. Ну хватит вроде бы уже, отсмеялись над их влиятельной никчемностью и смирились перед их беспощадным шествием по миру.
Забавно же то, как это снято. Не в смысле банального чередования съемок на телефон, на камеру и ленты соцсетей. А в смысле краткого курса «Как дурить зрителя, который дуриться рад».
Сначала Нюбру заявляет фильм как что-то вроде «Ведьмы из Блэр» в жанре «найденных пленок»: «фильм основан на реальных событиях», а как же! Но зритель-то знает, что никаких «найденных пленок» в природе не существует, и заранее расслабляется.
Тогда Нюбру переводит кино в режим мокьюментари. Появляются какие-то реальные персонажи, вроде психолога, советующего Кьяре «открыться своим страхам», или эксперта по безопасности, рекомендующего девушке нанять телохранителя. И в итоге получается, что Нюбру снял пародию на сам по себе пародийный жанр мокьюментари.
Будем ждать, когда кто-нибудь снимет пародию на пародию на пародию.