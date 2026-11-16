Дай бокс счастья
Фильм «Рокки — это я» воссоздает первый триумф Сильвестра Сталлоне
В прокат выходит фильм Питера Фаррелли «Рокки — это я» (I Play Rocky) о создании классического голливудского хита «Рокки», который сделал звездой Сильвестра Сталлоне. У Фаррелли получилась производственная комедия с большим сердцем, и даже ее предсказуемость и сентиментальность не вредят по-настоящему духоподъемному эффекту, считает Юлия Шагельман.
Голливуд любит голливудские истории. А что может быть более голливудским, чем история простого парня, которого все считают лузером, но который находит силы поверить в себя, упорно идти к цели, кажущейся недостижимой, и достичь ее, а по пути еще и завоевать любовь хорошей девушки? Возможно, именно поэтому в 1977 году «Рокки», снятый за $1 млн и заработавший в мировом прокате $225 млн, получил главный «Оскар», обойдя «Всю президентскую рать», «Телесеть» и «Таксиста».
Голливудской была и история за кадром «Рокки». Неудачливый актер Сильвестр Сталлоне, едва сводивший концы с концами (ему даже пришлось продать своего любимого пса Баткуса, так как он не мог его прокормить), написал отличный сценарий и сумел убедить продюсеров его поставить. И более того — взять на главную роль не кинозвезду вроде Роберта Редфорда или Клинта Иствуда, а его самого — парня со странным лицом и плохой дикцией. И не только «Рокки» оказался абсолютным хитом, но и Сталлоне стал одной из самых ярких голливудских звезд.
Именно эту историю рассказывает фильм Питера Фаррелли по сценарию Питера Гэмбла. Сталлоне в картине сыграл Энтони Ипполито, полностью перенявший пластику, мимику и манеру говорить Слая — так, что в переснятых кадрах из «Рокки» его не отличить от оригинала.
Но он не просто изображает Сталлоне, а наполняет свою роль неподдельными эмоциями, и именно это делает героя живым, чувствующим, искренним и уязвимым.
Занятно, что Ипполито уже играл другую голливудскую легенду — Аля Пачино в сериале «Предложение» (2022) о создании «Крестного отца». «Крестный отец» вышел на экраны за пять лет до «Рокки», так что в фильме Фаррелли показана та же голливудская эра, когда пальмы на бульваре Сансет были большими, джинсы — расклешенными, пиджаки — клетчатыми, платья и рубашки — синтетическими, а продюсеры не боялись испытывать судьбу и ставить на черных лошадок. Впрочем, главы киностудий (здесь такого персонажа играет Трэйси Леттс) и тогда хотели чего-нибудь надежного и гарантирующего прибыль. Поэтому продюсерам «Рокки» Ирвингу Уинклеру и Роберту Чартоффу (П. Дж. Бирн и Тоби Кеббел, образующие блестящий комедийный дуэт) пришлось действовать на свой страх и риск.
Действие стартует в Нью-Йорке, где Сталлоне, тогда называвший себя Майком, ходит по прослушиваниям на роли вроде «бандит номер 2», ночует на улице с подобранным щенком, который вырастет в Баткуса, и даже снимается в софт-порно, чтобы хоть что-то заработать. Его жизнь меняет знакомство с будущей женой Сашей (АннаСофия Робб): именно она советует ему отказаться от псевдонима Майк, вернув имя Сильвестр, и, раз уж его не берут на роли в чужих фильмах, начать самому писать сценарии для себя.
Молодая семья переезжает в Лос-Анджелес, и там — далеко не сразу — Сильвестру наконец удается найти продюсеров, которых заинтересовал его сценарий боксерского фильма, вдохновленный поединком Мухаммеда Али с андердогом Чаком Уэпнером и написанный за три дня. Вложив в этот текст всего себя, Слай ставит одно условие: только он будет играть Рокки. Научившись искусству голливудских переговоров и отвергнув баснословную сумму в $350 тыс., которую готова была заплатить студия, если он откажется от роли, он добивается своего.
Эти и последующие события хорошо известны киноманам, да и любой зритель, естественно, знает, что «Рокки» был снят, несмотря на все препоны.
Но в этом фильме важен не столько финал, сколько путь к нему.
Фаррелли не совершает ничего новаторского, он снимает «кино хорошего настроения»: когда надо — поддает эмоций (пользуясь иногда запрещенными приемами вроде крупного плана грустных собачьих глаз), когда надо — разряжает ситуацию шуткой. Если «Рокки» спас зрителей 1970-х от мрака и отчаяния, которыми заполнили экран фильмы «Нового Голливуда», то наивный, но такой заразительный оптимизм «Рокки — это я» как раз к месту в наше время. На то эта история и голливудская.