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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
КультураКино

Дай бокс счастья

Фильм «Рокки — это я» воссоздает первый триумф Сильвестра Сталлоне
В прокат выходит фильм Питера Фаррелли «Рокки — это я» (I Play Rocky) о создании классического голливудского хита «Рокки», который сделал звездой Сильвестра Сталлоне. У Фаррелли получилась производственная комедия с большим сердцем, и даже ее предсказуемость и сентиментальность не вредят по-настоящему духоподъемному эффекту, считает Юлия Шагельман.
Роль Сильвестра Сталлоне (в центре) подошла Энтони Ипполито как влитая

Роль Сильвестра Сталлоне (в центре) подошла Энтони Ипполито как влитая

«Экспонента»

Голливуд любит голливудские истории. А что может быть более голливудским, чем история простого парня, которого все считают лузером, но который находит силы поверить в себя, упорно идти к цели, кажущейся недостижимой, и достичь ее, а по пути еще и завоевать любовь хорошей девушки? Возможно, именно поэтому в 1977 году «Рокки», снятый за $1 млн и заработавший в мировом прокате $225 млн, получил главный «Оскар», обойдя «Всю президентскую рать», «Телесеть» и «Таксиста».
Голливудской была и история за кадром «Рокки». Неудачливый актер Сильвестр Сталлоне, едва сводивший концы с концами (ему даже пришлось продать своего любимого пса Баткуса, так как он не мог его прокормить), написал отличный сценарий и сумел убедить продюсеров его поставить. И более того — взять на главную роль не кинозвезду вроде Роберта Редфорда или Клинта Иствуда, а его самого — парня со странным лицом и плохой дикцией. И не только «Рокки» оказался абсолютным хитом, но и Сталлоне стал одной из самых ярких голливудских звезд.
Именно эту историю рассказывает фильм Питера Фаррелли по сценарию Питера Гэмбла. Сталлоне в картине сыграл Энтони Ипполито, полностью перенявший пластику, мимику и манеру говорить Слая — так, что в переснятых кадрах из «Рокки» его не отличить от оригинала.
Но он не просто изображает Сталлоне, а наполняет свою роль неподдельными эмоциями, и именно это делает героя живым, чувствующим, искренним и уязвимым.
Занятно, что Ипполито уже играл другую голливудскую легенду — Аля Пачино в сериале «Предложение» (2022) о создании «Крестного отца». «Крестный отец» вышел на экраны за пять лет до «Рокки», так что в фильме Фаррелли показана та же голливудская эра, когда пальмы на бульваре Сансет были большими, джинсы — расклешенными, пиджаки — клетчатыми, платья и рубашки — синтетическими, а продюсеры не боялись испытывать судьбу и ставить на черных лошадок. Впрочем, главы киностудий (здесь такого персонажа играет Трэйси Леттс) и тогда хотели чего-нибудь надежного и гарантирующего прибыль. Поэтому продюсерам «Рокки» Ирвингу Уинклеру и Роберту Чартоффу (П. Дж. Бирн и Тоби Кеббел, образующие блестящий комедийный дуэт) пришлось действовать на свой страх и риск.
Действие стартует в Нью-Йорке, где Сталлоне, тогда называвший себя Майком, ходит по прослушиваниям на роли вроде «бандит номер 2», ночует на улице с подобранным щенком, который вырастет в Баткуса, и даже снимается в софт-порно, чтобы хоть что-то заработать. Его жизнь меняет знакомство с будущей женой Сашей (АннаСофия Робб): именно она советует ему отказаться от псевдонима Майк, вернув имя Сильвестр, и, раз уж его не берут на роли в чужих фильмах, начать самому писать сценарии для себя.
Молодая семья переезжает в Лос-Анджелес, и там — далеко не сразу — Сильвестру наконец удается найти продюсеров, которых заинтересовал его сценарий боксерского фильма, вдохновленный поединком Мухаммеда Али с андердогом Чаком Уэпнером и написанный за три дня. Вложив в этот текст всего себя, Слай ставит одно условие: только он будет играть Рокки. Научившись искусству голливудских переговоров и отвергнув баснословную сумму в $350 тыс., которую готова была заплатить студия, если он откажется от роли, он добивается своего.
Эти и последующие события хорошо известны киноманам, да и любой зритель, естественно, знает, что «Рокки» был снят, несмотря на все препоны.
Но в этом фильме важен не столько финал, сколько путь к нему.
Фаррелли не совершает ничего новаторского, он снимает «кино хорошего настроения»: когда надо — поддает эмоций (пользуясь иногда запрещенными приемами вроде крупного плана грустных собачьих глаз), когда надо — разряжает ситуацию шуткой. Если «Рокки» спас зрителей 1970-х от мрака и отчаяния, которыми заполнили экран фильмы «Нового Голливуда», то наивный, но такой заразительный оптимизм «Рокки — это я» как раз к месту в наше время. На то эта история и голливудская.
Новинки кино
Кино

Авторы

  • Юлия Шагельман
    Юлия Шагельман
    корреспондент