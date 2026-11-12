Облако в чулках

Все, что посередине, снято в ч/б, с лобовыми отсылками к фотографиям Алексея Родченко: в фильме, кажется, нет ни одного кадра, не наклоненного набок, а некоторые из них воспроизводят самые знаменитые работы фотографа-авангардиста, такие как «Портрет матери» (1924) или «Пионер-трубач» (1932). В 1915 году Лиля бегает по Петрограду в прозрачном платье — действительно, Родченко фотографировал ее именно так, только было это почти десять лет спустя, в ставшей совсем другой стране.