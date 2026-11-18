Сейчас прольется чья-то нефть
В прокат выходит фильм Джеймса Грея о русской мафии
На экранах — криминальная ретродрама Джеймса Грея «Бумажный тигр» (Paper Tiger). Бытописатель потайных уголков Нью-Йорка нагнал на Михаила Трофименкова тоску и печаль.
Начиная с фильма «Маленькая Одесса» (1994), за Греем закрепилась репутация специалиста по русской мафии («Ярды», 2000; «Хозяева ночи», 2007), базирующейся в Бруклине. Благодаря этому можно было ознакомиться с достижениями бывших советских звезд. Услышать тяжелый мат Натальи Андрейченко в «Одессе» или вот полюбоваться Еленой Соловей в роли приплясывающей бухгалтерши русской мафии, взбадривающей себя не только виски. Собственно говоря, только у Грея она и снимается нынче в эпизодах или ролях второго плана.
Какая бухгалтерша — такая и мафия: из бытовок, посконная, унылая, с руками в крови и машинном масле. Говорят, что они во главе со страшным мистером Багавиком налетели на Нью-Йорк, «как цунами», но, посмотрев на них, скорее скажешь: «Наползли, как тараканы». И промышляют они не блек-джеком со шлюхами, а сливом нефтяных отходов в и без того загаженный Бруклинский канал. Его тошнотворный запах едва ли не сочится с экрана.
Какая мафия — такой и Куинс, округ Нью-Йорка, где в 1986-м разыгрывается драма семьи Перл. Чудо света — манхэттенскую линию небоскребов — видно мелко-мелко, за бескрайними кукурузными полями, где разразится единственная эффектная финальная сцена. А так лишь свистят над головой самолеты, заходящие на посадку в аэропорты имени Кеннеди и Ла-Гуардиа.
По аналогии с отличным романом Джонатана Летема «Сиротский Бруклин» «Бумажного тигра» хочется переименовать в «Сиротский Куинс».
Тем более тень сиротства витает над сыновьями Ирвина (Майлз Теллер) и Эстер (Скарлетт Йоханссон) Перл. Русские сюжеты Грея всегда о разрушении семьи и невольном братоубийстве.
Теллер старательно играет подержанного Вуди Аллена, кудрявого и неправдоподобно наивного инженера, специалиста по водоочистным сооружениям. К сожалению, у него есть старший брат Гарри (Адам Драйвер), отставной коп, «царь Мидас», запутавшийся в бракоразводном процессе, лелеющий на лодыжке кобуру с револьвером и хвастающийся обширными связями в мэрии. Он завораживает племянников карточными фокусами, брата — перспективой срубить по-легкому десять тысяч за одну консультацию русским бандитам («Да они там все ученые, инженеры, все параноики»), а всю округу — своим синим мерседесом.
Хотя достаточно посмотреть на потоптанное жизнью и постоянным враньем лицо Гарри, чтобы просечь: этому верить нельзя никогда и ни в чем.
Драйвер в свою очередь старательно и даже неплохо играет подержанного — не вторичного, а именно подержанного — Роберта Де Ниро или Аль Пачино.
Грея вообще иногда сравнивают с Мартином Скорсезе времен «Злых улиц» (1973), но между ними, конечно, огромная дистанция. Режиссерская манера Грея какая-то пришибленная, что ли,— шепотком.
Можно сказать, реалистическая, а можно — тоскливая, как жизнь и смерть в Куинсе.
Короче говоря, русская мафия даже и не догадывалась, что ей требуется кучерявый консультант, в припадке профессиональной добросовестности застающий ее за ночными делами. И очень удивилась, что должна кому-то платить. Это ей все платят: и не десять тысяч, а сто двадцать. Просто за так, чтоб вы были живы.
И без того шаткое благополучие Перлов идет под откос. Ирвина и его сыновей бьют и запугивают, машину изгадили, в дом проникли, чтобы хозяева не чувствовали себя в безопасности.
Вдобавок у Эстер обнаруживается рак мозга, о котором она стоически умалчивает. Совершенно позорный сценарный ход, ничего к сути фильма не добавляющий и нацеленный лишь на то, чтобы разжалобить зрителей. Ах, как же бедняжки Скотт и Бен выживут, когда мама умрет, а папу оприходует седоусый Багавик?
Именуя «бумажным тигром» (выглядит грозно, а сам игрушечный) то империализм, то ревизионизм, то атомную бомбу, в свое время славно троллил всю планету председатель Мао. «Бумажным тигром» называет в фильме русскую мафию дядя Гарри. Но и само название фильма адекватно: Грей снял своего «бумажного тигра», тщетно пытающегося и напугать, и растрогать.