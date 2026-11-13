Не правда — подобие

Между тем безумно важно, чтобы понять, как относиться к Ане, знать, кто перед нами: убийца или жертва обстоятельств. Молчит режиссер, не дает ответа. Ане можно только сочувствовать, ведь она оборачивается пусть неуклюжим, но своего рода ангелом для тех, кого встретит в новой жизни. Только благодаря выразительной физиогномике Дарьи Савельевой можно поверить в тюремное испытание героини. А еще она испытывает единственный шок от свободы: появились голосовые помощники. А так, что ли, все по-прежнему за семь лет, тетя?