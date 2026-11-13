Не правда — подобие
На экранах — фильм «Новый дом»
В прокат вышел фильм Никиты Грушина «Новый дом» о возвращении к жизни бывшей заключенной. Михаил Трофименков не поверил этой умеренно оптимистической социальной мелодраме.
Ближе к середине фильм, словно поперхнувшись, выстреливает неожиданным эпизодом. Аня (Дарья Савельева) приходит к директору швейной фабрики с рационализаторским предложением. Я тут, говорит, заметила, что рукава стачивают в одном цеху, а подшевронники в другом. Объединить бы оба процесса под одной крышей, чтобы девушки не тратили на переходы драгоценное рабочее время. Словно в современное кино воткнулась сцена из среднестатистического советского производственного фильма.
Предложение привело лишь к тому, что коллеги подкинули рационализаторше чужой кошелек и она лишилась работы и общежития. Но ее требование навести ordnung в отдельно взятом цеху контрастирует с образом женщины, отсидевшей семь лет. Интересно, в колонии она тоже советы надзирателям давала?
За что сидела 39-летняя Аня, нам говорят не сразу, но это ложный саспенс: и так понятно, что за убийство, иначе не стоило и огород городить. Убила, конечно же, мужа. Уверяла на суде, что это был несчастный случай, все убийцы так говорят.
Между тем безумно важно, чтобы понять, как относиться к Ане, знать, кто перед нами: убийца или жертва обстоятельств. Молчит режиссер, не дает ответа. Ане можно только сочувствовать, ведь она оборачивается пусть неуклюжим, но своего рода ангелом для тех, кого встретит в новой жизни. Только благодаря выразительной физиогномике Дарьи Савельевой можно поверить в тюремное испытание героини. А еще она испытывает единственный шок от свободы: появились голосовые помощники. А так, что ли, все по-прежнему за семь лет, тетя?
Фильм по манере съемки тяготеет к работам тех, кого некогда окрестили «новыми тихими»: Бориса Хлебникова, Бакура Бакурадзе, Николая Хомерики. Внимательная, любящая актеров камера. Точечное правдоподобие жестов, лиц и слов. Неказистые, неприкаянные герои, барахтающиеся во враждебном или безразличном окружении.
Все это есть и у Грушина. Не случайно директора дома престарелых Колю — не вурдалака-коррупционера, как можно было бы предположить, а с утра пьющего гуманиста — сыграл Александр Яценко, талисман Хлебникова. Аня долго уговаривает его помыть голову. На 69-й минуте фильма он наконец соглашается, но после стирки выглядит таким же растрепой. Реализм, как и было сказано.
Бывает такое, что каждая деталь правдоподобна, а их совокупность — не очень. Как говаривал французский классик Барбе Шредер, «правда неправдоподобна».
Голоса «новых тихих» порой возносились до трагических высот. Грушин же приглушает звук своей социальной мелодрамы. Тише, не будем ссориться, еще немного, и все будет хорошо.
А у Ани и так все хорошо. Выгнали с работы и из общаги вполне тюремного типа, так она устроилась на работу в зал игровых автоматов и в постель его владельца Ромы (Петер Зекавица). По совместительству экс-алкоголик Рома ведет некую абстрактную «группу поддержки»: такое вообще бывает? А когда хочется выпить, навещает место ДТП, где спьяну чуть не угробил дочурку: натужный, фальшивый сюжетный ход.
Еще Аня навещает бывшую свекровь в доме престарелых. Слава богу, у Раисы (Наталья Батрак) Альцгеймер и она принимает Аню за племянницу.
Оставалась бы в здравом уме и подарочный тортик полетел бы Ане в лицо, а фильм лишился главной сюжетной линии.
Но нет, Раиса прозреет ровно, когда доктор прописал, за минуту до финала.
Короче, Аня будирует Колю бороться за спасение дома, пребывающего в аварийном состоянии. Чинуши районного масштаба издевательски предлагают новые варианты размещения стариков один хуже другого. Но благодаря частному капиталу, пусть и вызывающему смутное недоверие, судьбу стариков на ближайшие три года Аня обеспечила. Накрыла напившегося Рому одеяльцем. Получила от Раисы семейный фотоальбом, где ее лицо и фигура яростно выцарапаны. И под занавес напугала случайно встреченных на улице сотрудников УФСИН вопросом, не натирает ли им шею форма, пошитая в ее цеху.
Нет, не натирает. Так что будем считать этот эпизод вот таким вот тихим катарсисом.