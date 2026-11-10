Лукошко ужасов
В кинотеатрах начинают показывать мистический триллер «Лес»
В прокат выходит мистический триллер «Лес» Гамлета Дульяна — экранизация одноименного романа Светланы Тюльбашевой, опубликованного в 2024 году. Авторы картины стараются быть верными букве первоисточника, но сверх того не могут предложить зрителям ничего интересного, считает Юлия Шагельман.
Главное достоинство фильма, как и романа, который адаптировали для экрана Гамлет Дульян и его соавтор сценария Ирина Кам,— атмосфера непролазного карельского леса. Угрюмый, неприветливый, но при этом обладающий особой зловещей красотой и странной притягательностью. Авторы фильма используют лесную фактуру по максимуму: камера часто смотрит сверху на макушки могучих елей и вьющиеся понизу дороги, которые становятся похожими на узкие тропинки, а когда персонажи попадают в самое сердце леса, благодаря цветокоррекции зелень становится еще зеленее, а чернота еще чернее.
В эту зелень и черноту против воли окунаются две москвички — Вика (Карина Разумовская) и Лика (Лянка Грыу). Они даже не подруги, а бывшие коллеги, не испытывающие друг к другу особой симпатии. Но почему-то легкая на подъем Лика приглашает именно замкнутую Вику составить ей компанию в поездке по Карелии, а та почему-то соглашается. Лика раздражает Вику несобранностью и легкомыслием, но будто не замечает этого.
Лика купила у дороги банку морошки, но забраковала ее и сама устремилась за ягодой в лес, оставив машину на обочине. Вике такой поворот, естественно, не нравится, но она влечется за попутчицей.
Самые плохие ее предчувствия сбываются: девушки теряются в чаще, ходя кругами и все меньше понимая, где они находятся и сколько времени провели в лесу. Им начинают являться тревожные видения, и отличить реальность от фантазии становится все сложнее. Эти сцены, по идее, должны оправдать слово «мистический» в описании фильма.
Параллельно с блужданиями героинь по лесу развивается вторая сюжетная линия. Пятнадцатилетний Гриша (Никита Родионов) вместе с бабушкой (Екатерина Васильева), папой (Илья Лукашенко), тетей (Анжела Белянская), дядей (Максим Меркулов) и собакой по кличке Волк, действительно больше смахивающей на волка, заселяются в заброшенный дом в еле живой деревне, где их встречают самые пугающие в представлении многих российских режиссеров существа — обитатели бескрайнего замкадья. Впрочем, смешанное с брезгливостью чувство страха по отношению к ним создатели фильма разделяют с автором книги.
Старухи с подозрением посматривают на новоприбывших (не прибавляет гостеприимства то, что Волк с ходу перегрызает горло соседской собаке), мужики, разумеется, пьют, дети сплошь гопники. Единственный симпатичный персонаж среди деревенских — приехавшая на лето из города девочка Анка (Василиса Червова), с которой у Гриши завязывается дружба.
Познакомиться с хтоническими провинциалами предстоит и Вике с Ликой, когда их, уже почти замерзших насмерть, вывозит из леса некий Олег (Алексей Аникин) — житель соседней деревни и, естественно, алкоголик. Знакомство с ним перерастает в события, которые оправдывают в описании фильма слово «триллер», или даже «хоррор», так как режиссер увлекается и начинает показывать всякие ужасы крупным планом. Тем временем свой триллер разворачивается и в той деревне, где поселилась Гришина семья.
В том, как наконец сойдутся две параллельные истории, заключается главный сюжетный твист фильма.
Он полностью совпадает с первоисточником, но если читавшим книгу все будет понятно, то зрителей, не знакомых с романом, авторы картины бросают на произвол судьбы: расхождения между двумя произведениями вроде бы совсем небольшие, но на экране потерялись некоторые важные детали, а вместе с ними связность и логика.
При этом создатели «Леса» будто пытаются придать фильму еще и социальной значимости. В нем появляется тема домашнего насилия, которой не было в книге, а из финала вытекают совсем уж далекоидущие выводы, касающиеся не только конкретных Вики, Лики, Гриши и его родственников, а ни много ни мало всей страны! Вот уж на что никак не рассчитываешь наткнуться в глухом лесу, так это на рассуждения о судьбах Родины.