Лукошко ужасов

В эту зелень и черноту против воли окунаются две москвички — Вика (Карина Разумовская) и Лика (Лянка Грыу). Они даже не подруги, а бывшие коллеги, не испытывающие друг к другу особой симпатии. Но почему-то легкая на подъем Лика приглашает именно замкнутую Вику составить ей компанию в поездке по Карелии, а та почему-то соглашается. Лика раздражает Вику несобранностью и легкомыслием, но будто не замечает этого.