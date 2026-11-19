Двойное авторство создает двойную оптику. Камера Оппенгейма наблюдает за Филдером, который наблюдает за Холмс и Эвансом и постепенно превращается в активного участника разыгрывающейся на экране драмы (или неловкой комедии: в фильме на удивление много смешных моментов). Но и Элизабет, и особенно Билли, пытающийся контролировать процесс съемок, наблюдают за ними в ответ. Затем к этой игре отражений прибавляется еще один сторонний наблюдатель. И за всеми ними почти три часа (а пролетают они незаметно) наблюдает зритель.