До последней капли правды
В прокате — фильм «Увидеть все» о скандально знаменитой основательнице Theranos Элизабет Холмс
На экраны вышел фильм «Увидеть все» («You Can See Everything») Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма о печально знаменитой основательнице компании Theranos Элизабет Холмс. Формально это документальная лента, но авторы размывают границы между реальностью и вымыслом, предлагая зрителям самим решать, что они увидели. Рассказывает Юлия Шагельман.
«Увидеть все», вышедший в мировой прокат в октябре, встретил восторженный прием у критики и публики и уже заработал $94 млн при бюджете в $7 млн — невиданный результат для документального кино. Очевидно, что фильм будет одним из главных участников наградной гонки, причем у него есть шансы стать первой документальной лентой, претендующей на «Оскар» не только в своей категории, но и в главной — «Лучший фильм».
Причина такого резонанса — в первую очередь в фигуре центральной героини. В 2003 году 19-летняя Элизабет Холмс основала медицинский стартап Theranos. Его команда якобы разработала компактное устройство, способное по одной капле крови провести множество анализов и диагностировать почти любое заболевание. Холмс и ее партнер в бизнесе и личной жизни Рамеш Балвани привлекли более $700 млн инвестиций, в 2014 году рыночная стоимость Theranos оценивалась в $10 млрд. Элизабет называли «новым Стивом Джобсом» и снимали на обложки деловых журналов в черной водолазке (в фильме она признается, что ненавидит эти фотографии).
А в 2015 году Theranos лопнул. Расследование The Wall Street Journal, а потом и компетентных органов доказало, что волшебный прибор не работал, а Холмс и Балвани обманывали инвесторов. В 2018 году компания была ликвидирована, в 2022-м Холмс приговорили к 11 годам 3 месяцам тюрьмы, Балвани получил на полтора года больше.
В 2023 году, за 34 дня до начала ее отсидки, Элизабет и ее новый партнер Билли Эванс (познакомились они в 2017 году, когда скандал вокруг Theranos гремел вовсю, но это не помешало любви с первого взгляда) пригласили к себе домой съемочную группу. Результатом этих съемок, которые велись в полной секретности, и стал фильм «Увидеть все».
Его создатели — документалист Лэнс Оппенгейм и комик Нэйтан Филдер, известный проектами на стыке документального и игрового. В шоу «Нэйтан спешит на выручку» (2013–2017) он раздавал советы владельцам умирающих малых бизнесов — совершенно дикие, но иногда работавшие. В первом сезоне сериала «Репетиции» (2022) с помощью актеров и декораций помогал обычным людям готовиться к сложным ситуациям вроде выступления в суде или неприятного разговора с друзьями. А во втором научился пилотировать и поднял в воздух настоящий самолет с реальными пассажирами.
Кто такая Элизабет Холмс? Гениальная мошенница; женщина, раз за разом подпадающая под влияние нечистых на руку мужчин; талантливый инноватор, чье время пока не пришло; человек с некоторыми ментальными особенностями, определяющий «правду» и «ложь» не так, как большинство? Ответ то и дело меняется на протяжении фильма. Но кажется, что авторов интересует совсем не он.
Первая половина фильма еще похожа на привычное документальное кино, только снятое довольно некомфортно: камера берет героев сверхкрупными планами, залезает к ним в кровать и даже в душ. Подробности второй части картины студия и прокатчики просят не раскрывать, но можно сказать, что там включается «метод Филдера» — реалити-шоу, где реальности и шоу поровну.
Двойное авторство создает двойную оптику. Камера Оппенгейма наблюдает за Филдером, который наблюдает за Холмс и Эвансом и постепенно превращается в активного участника разыгрывающейся на экране драмы (или неловкой комедии: в фильме на удивление много смешных моментов). Но и Элизабет, и особенно Билли, пытающийся контролировать процесс съемок, наблюдают за ними в ответ. Затем к этой игре отражений прибавляется еще один сторонний наблюдатель. И за всеми ними почти три часа (а пролетают они незаметно) наблюдает зритель.
Именно природа наблюдения и пластичность «правды» в зависимости от глаз смотрящего и становятся на поверку главной темой фильма. Интересно, что Оппенгейм рассматривает эту тему и в своем игровом дебюте «Прайм-тайм», который выйдет в российский прокат в декабре и главный герой которого — ведущий реалити-шоу. Живя в мире, где «фейк-ньюс» — одно из самых расхожих выражений, а любой текст или фото вызывают подозрение, не созданы ли они нейросетью, мы, конечно, уже готовы к тому, что никакая объективность невозможна, и здесь фильм вряд ли сообщит нам что-то новое.
Однако Филдер и Оппенгейм превращают доказательство этого грустного тезиса в увлекательную игру, где каждый следующий ход только больше все запутывает, однако и подстегивает желание все-таки разобраться. Здесь переплетаются факты и их интерпретация, актерская игра и случайные оговорки, эмпатия и предубеждение, откровенная ложь и мелкий шрифт на полях контракта, который обычно никто не читает. Разумеется, обещание «увидеть все» окажется еще одной ловушкой. Но, как ни странно, по выходе из зала обманутым себя не чувствуешь.