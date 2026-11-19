Главные новости за 19 ноября. Кубань, Крым, Адыгея
Движение по Крымскому мосту временно перекрыто в результате очередной атаки в ночь на 19 ноября — это уже третье происшествие за неделю, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Все ответственные службы находятся на рабочих местах, проводится оценка причиненного ущерба.
В Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов, ущерб оценивала специальная муниципальная комиссия. Среди основных последствий — разбитые окна, повреждения кровель и фасадов, в отдельных случаях трещины в стенах, обследование домов продолжится 19 ноября.
Сроки восстановления Крымского моста определят в течение недели — сейчас специалисты обследуют его состояние после атак БПЛА, сообщили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Минтранса Дмитрий Ядров. По словам Ядрова, ситуация станет понятна к вечеру 19 ноября, а Хуснуллин отметил, что отдельные элементы моста могут запустить через один-два месяца.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что запасов продуктов питания, лекарств и горюче-смазочных материалов в республике достаточно, а поставки идут в штатном режиме — он призвал жителей не создавать ажиотаж и не скупать товары. По его словам, логистические цепочки поставок продовольствия, медикаментов и топлива продолжают работать без сбоев, хотя маршруты доставки не раскрываются по соображениям безопасности.
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края утвердило порядок предоставления субсидий аграриям на возмещение части затрат при выращивании озимых зерновых под урожай 2027 года — компенсировать разрешат расходы, понесенные в 2026 году на агротехнологические работы. Размер выплаты рассчитают исходя из ставки на один гектар посевной площади, при этом компенсация не сможет превышать 70% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат.