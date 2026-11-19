Сроки восстановления Крымского моста определят в течение недели. Сейчас специалисты обследуют его состояние после атак БПЛА. Об этом сообщили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Минтранса России Дмитрий Ядров. Их заявления приводит оперштаб Республики Крым.