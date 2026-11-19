Власти определятся со сроками восстановления Крымского моста в течение недели
Сроки восстановления Крымского моста определят в течение недели. Сейчас специалисты обследуют его состояние после атак БПЛА. Об этом сообщили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Минтранса России Дмитрий Ядров. Их заявления приводит оперштаб Республики Крым.
По словам Дмитрия Ядрова, ситуация с восстановлением моста станет понятна к вечеру 19 ноября. Марат Хуснуллин также сообщил, что власти рассматривают разные варианты восстановления. Отдельные элементы моста могут запустить через один-два месяца.