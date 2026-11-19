На Кубани утвердили условия получения субсидий на выращивание озимых под урожай 2027 года
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края утвердило порядок предоставления субсидий аграриям на возмещение части затрат при выращивании озимых зерновых под урожай 2027 года. Компенсировать разрешат расходы, понесенные в 2026 году на проведение агротехнологических работ. С приказом ведомства ознакомился «Ъ-Кубань».
Субсидии смогут получить сельскохозяйственные товаропроизводители, в том числе юридические лица и индивидуальные предприниматели. Средства предусмотрены на возмещение затрат на обработку почвы, приобретение и внесение минеральных, органических и бактериальных удобрений, подготовку и посев семян, уход за посевами, в том числе с применением средств защиты растений, а также оплату услуг по проведению агротехнологических работ.
Одно из условий получения поддержки — наличие у заявителя прав на земельные участки в Краснодарском крае, где выращиваются озимые зерновые под урожай 2027 года. Сведения об этих участках должны быть внесены в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения. Кроме того, заявителю потребуется подтвердить использование семян сортов и гибридов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Претендовать на субсидию не смогут организации, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства, а также заявители с задолженностью по налогам и страховым взносам сверх установленного Налоговым кодексом размера или просроченными обязательствами по возврату средств краевого бюджета. Заявки будут подаваться в электронном виде через систему «Электронный бюджет».
Размер выплаты рассчитают исходя из ставки субсидии на один гектар посевной площади. При этом компенсация не сможет превышать 70% фактически понесенных и документально подтвержденных затрат. Для получения средств аграриям также потребуется представить отчетность об использовании субсидии и достижении установленных результатов.