Одно из условий получения поддержки — наличие у заявителя прав на земельные участки в Краснодарском крае, где выращиваются озимые зерновые под урожай 2027 года. Сведения об этих участках должны быть внесены в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения. Кроме того, заявителю потребуется подтвердить использование семян сортов и гибридов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.