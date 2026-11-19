Советник главы Крыма заявил об отсутствии угрозы дефицита продуктов и топлива
Запасов продуктов питания, лекарств и горюче-смазочных материалов в Крыму достаточно, а поставки необходимых товаров идут в штатном режиме. Об этом советник главы республики Олег Крючков заявил в эфире телеканала «Крым 24».
Он призвал жителей не создавать ажиотаж и не скупать товары в магазинах. По словам Олега Крючкова, логистические цепочки поставок продовольствия, медикаментов и топлива продолжают работать без сбоев. При этом маршруты доставки не раскрывают по соображениям безопасности.
Ранее сообщалось, что сроки восстановления Крымского моста определят в течение недели. Сейчас специалисты обследуют его состояние после атак БПЛА. Ситуация с восстановлением моста станет понятна к вечеру 19 ноября.