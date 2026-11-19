Он призвал жителей не создавать ажиотаж и не скупать товары в магазинах. По словам Олега Крючкова, логистические цепочки поставок продовольствия, медикаментов и топлива продолжают работать без сбоев. При этом маршруты доставки не раскрывают по соображениям безопасности.