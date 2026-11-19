В поселке Ильском повреждения получили 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12. В поселке Афипском зафиксированы повреждения 45 частных и пяти многоквартирных домов. Среди основных последствий атаки — разбитые окна, повреждения кровель и фасадов, в отдельных случаях обнаружены трещины в стенах.