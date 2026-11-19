Более 80 домов повреждены в Северском районе Кубани после атаки БПЛА 18 ноября
Среди них 78 частных и пять многоквартирных
В Северском районе Краснодарского края в результате атаки беспилотников 18 ноября повреждены 78 частных и пять многоквартирных домов. Ущерб в течение дня оценивала специальная муниципальная комиссия, передает оперштаб Кубани.
В поселке Ильском повреждения получили 21 частный дом, в станице Новодмитриевской — 12. В поселке Афипском зафиксированы повреждения 45 частных и пяти многоквартирных домов. Среди основных последствий атаки — разбитые окна, повреждения кровель и фасадов, в отдельных случаях обнаружены трещины в стенах.
Муниципальная комиссия продолжит обследование домов 19 ноября.