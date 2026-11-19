Согласно данным картотеки арбитражных дел, заявление зарегистрировано 17 ноября 2026 года. Должник ходатайствовал об утверждении финансового управляющего из числа членов союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих». Однако определением от 19 ноября 2026 года суд оставил заявление без движения в связи с допущенными при подаче нарушениями норм процессуального законодательства. Арбитраж установил заявителю срок для устранения обстоятельств до 21 декабря 2026 года.