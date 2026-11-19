Челябинский застройщик Максим Яцун подал заявление о банкротстве
Он является обвиняемым в деле о мошенничестве
Челябинский предприниматель, владелец ООО «Специализированный застройщик „Высота“» и ООО «СЗ „Доминанта“» Максим Яцун обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). Бизнесмен просит суд сразу ввести в отношении него процедуру реализации имущества. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно данным картотеки арбитражных дел, заявление зарегистрировано 17 ноября 2026 года. Должник ходатайствовал об утверждении финансового управляющего из числа членов союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих». Однако определением от 19 ноября 2026 года суд оставил заявление без движения в связи с допущенными при подаче нарушениями норм процессуального законодательства. Арбитраж установил заявителю срок для устранения обстоятельств до 21 декабря 2026 года.
С мая 2026 года в отношении строительной компании Максима Яцуна ООО «СЗ „Высота“» действует процедура наблюдения. Дело о банкротстве застройщика инициировали свердловское ООО «Бэйсин-Урал» и Федеральная налоговая служба. Общий размер требований кредиторов к организации превысил 1 млрд руб., из которых налоговая задолженность составляет более 167,5 млн руб. В июле 2026 года суд в рамках банкротного процесса удовлетворил ходатайство временного управляющего и арестовал личное имущество господина Яцуна: квартиры в челябинском жилом комплексе «Крылья» и в доме на проспекте Ленина, объект недвижимости в Заречном Свердловской области, автомобиль, а также 100% его долей в ООО «Агродом», ООО «СЗ „Доминанта“» и ООО «СЗ „Паркоград“».
Весной 2026 года администрация Челябинска в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «СЗ „Высота“» на возведение школы на 1100 мест в 48-м микрорайоне Курчатовского района стоимостью свыше 1,4 млрд руб. Причиной стал срыв графика и фактическая остановка работ. Неотработанный аванс компании перед бюджетом составил 143 млн руб., а 18 ноября мэрия выставила на торги контракт по консервации недостроенного здания школы за 12,17 млн руб. Кроме того, в ноябре 2025 года мэрия расторгла с «Высотой» контракт на 183 млн руб. по строительству детского сада на 140 мест в том же микрорайоне.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в ноябре 2025 года Максим Яцун — сын бывшего кандидата в президенты РФ Андрея Яцуна — был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. Ему инкриминировали особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по делу об организации нелегальной майнинговой фермы и бездоговорном потреблении электроэнергии, причинившем ущерб компаниям «Уралэнергосбыт» и «Россети Урал» на сумму более 121 млн руб. Незадолго до этого региональное следственное управление СКР также возбудило уголовное дело из-за срыва компанией «СЗ „Доминанта“» сроков сдачи жилого дома в Миассе, где пострадали более 80 семей дольщиков.