Госдума одобрила во II чтении повышение МРОТ с 2027 года до 28,9 тыс. рублей
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который предлагает с 1 января 2027 году установить минимальный размер оплаты труда на уровне 28 935 руб. в месяц (+6,8%). Сейчас МРОТ составляет 27 093 руб. в месяц.
Документ с инициативой входит в пакет законопроектов об исполнении государственного бюджета. Предполагается, что на 2027-2029 годы приостанавливается действие нормы, исходя из которой МРОТ исчисляется на основе величины медианной заработной платы.
МРОТ в России служит нижним пределом месячной зарплаты до вычета НДФЛ при полной отработке нормы рабочего времени и влияет на расчет больничных и пособий по беременности и родам в случае отсутствия или низкого заработка за расчетный период. Президент России Владимир Путин поставил задачу достичь МРОТ 35 тыс. руб. к 2030 году. Как отмечал министр финансов России Антон Силуанов, повышение МРОТ позволит ускорить рост заработных плат работников с невысокими доходами.