КПРФ предложила законодательно усилить защиту прав наблюдателей на выборах
Группа депутатов от КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК Компартии Юрием Афониным внесла в Госдуму законопроект об усилении защиты прав наблюдателей на выборах.
Авторы предлагают установить в избирательном законодательстве прямой запрет на «произвольное ограничение расстояний и условий» для наблюдателей при подсчете голосов, ввести норму, которая позволит «установить меры административной и уголовной ответственности за создание препятствий» для наблюдателей, а также упразднить требование о наличии у наблюдателя активного избирательного права.
Отдельным пунктом законопроекта коммунисты предлагают исключить из законодательства требование о заблаговременном (за несколько дней до выборов) предоставлении в избиркомы списка наблюдателей. По их мнению, эта мера необходима «в целях противодействия возможному последующему административному давлению», а также призвана предотвратить «неправомерную передачу их персональных данных третьим лицам» и «отказы в заверении списка наблюдателей».
Внедрение предложенных новелл депутаты мотивируют «опытом прошедшей избирательной кампании», который подтвердил «наличие систематических нарушений прав субъектов контроля за ходом голосования», говорится в пояснительной записке к документу. «Принятие законопроекта позволит повысить прозрачность избирательного процесса и обеспечить гарантии реализации избирательных прав субъектами наблюдения»,— резюмируют законотворцы.