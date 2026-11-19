Отдельным пунктом законопроекта коммунисты предлагают исключить из законодательства требование о заблаговременном (за несколько дней до выборов) предоставлении в избиркомы списка наблюдателей. По их мнению, эта мера необходима «в целях противодействия возможному последующему административному давлению», а также призвана предотвратить «неправомерную передачу их персональных данных третьим лицам» и «отказы в заверении списка наблюдателей».