Индекс Мосбиржи к 10:01 мск опустился на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 469,43 пункта. В начале торгов индекс рос на 0,07%. Богдан Зварич из ПСБ в беседе с «РИА Новости» отметил, что инвесторы заняли выжидательную позицию. Вскоре на саммите АТЭС в Китае начнется встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.