Российский рынок акций перешел к снижению в ожидании новостей с саммита АТЭС
Российский рынок акций после незначительного роста на открытии утренних торгов перешел к столь же незначительному снижению в ожидании новостей из Китая, где проходит саммит АТЭС.
Индекс Мосбиржи к 10:01 мск опустился на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 2 469,43 пункта. В начале торгов индекс рос на 0,07%. Богдан Зварич из ПСБ в беседе с «РИА Новости» отметил, что инвесторы заняли выжидательную позицию. Вскоре на саммите АТЭС в Китае начнется встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.
В лидерах снижения — акции VK (0,86%), Совкомбанка (0,83%), «Позитива» (0,64%), «НОВАТЭКа» (0,63%), «Аэрофлота» (0,49%). В лидерах роста — акции «Фосагро» (+0,4%), «Газпрома» (+0,39%), «Татнефти» (+0,33%), ЮГК (+0,27%).