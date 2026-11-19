В беседе с информационной службой «Вестей» господин Ушаков сказал, что после первого общения пока сложно составить впечатление о новом руководителе аппарата Белого дома. Однако, как отметил господин Ушаков, Стивен Миллер — подходящий человек для должности, если его назначил Дональд Трамп.