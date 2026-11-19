Ушаков: российская делегация познакомилась с главой аппарата Белого дома
Российская делегация познакомилась с новым главой аппарата Белого дома Стивеном Миллером. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
В беседе с информационной службой «Вестей» господин Ушаков сказал, что после первого общения пока сложно составить впечатление о новом руководителе аппарата Белого дома. Однако, как отметил господин Ушаков, Стивен Миллер — подходящий человек для должности, если его назначил Дональд Трамп.
Стивен Миллер был назначен главой аппарата Белого дома 6 ноября. К исполнению обязанностей он приступил 9 ноября. Он считается одним из ближайших советников Дональда Трампа. На посту главы аппарата он сменил Сьюзи Уайлс, которая перешла на работу в Trump Political Operation.