Маск выступил против превращения Starlink «в одну из сторон» конфликта на Украине
Илон Маск выступил против использования Starlink в наступательных операциях
Гендиректор SpaceX Илон Маск выступил против использования спутниковой связи Starlink в наступательных операциях вооруженных сил Украины. Технология не должна «становиться одной из сторон войны», добавил он. При этом, по словам предпринимателя, без Starlink «весь украинский фронт немедленно бы рухнул».
У SpaceX две системы спутниковой связи — гражданская Starlink и военная Starshield. ВСУ используют Starshield, среди прочего, для запуска реактивных беспилотников, крейсерская скорость которых — 300-400 км/ч.
«Не просите меня как частное лицо принимать смертоносные решения, которые иногда приводят к гибели невинных людей»,— сказал Илон Маск (цитата по The New York Times). Он назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что работу Starshield для ВСУ стали намеренно ограничивать. «Я не хочу шокировать вас, но Зеленский не всегда говорит правду»,— добавил бизнесмен.
В последние недели участились случаи, когда подключенные к Starshield беспилотники стали отключаться при разгоне быстрее 161 км/ч, а изображение с них пропадало. Илон Маск говорил, что решения насчет использования Starshield принимает администрация США, а не руководство SpaceX. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ему ничего неизвестно об ограничении работы Starshield для ВСУ.