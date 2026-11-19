Гендиректор SpaceX Илон Маск выступил против использования спутниковой связи Starlink в наступательных операциях вооруженных сил Украины. Технология не должна «становиться одной из сторон войны», добавил он. При этом, по словам предпринимателя, без Starlink «весь украинский фронт немедленно бы рухнул».