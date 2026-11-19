На саммите АТЭС завершилась встреча Трампа и Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин завершили переговоры на саммите АТЭС в Шэньчжэне, сообщило Центральное телевидение Китая. Переговоры продолжались чуть больше часа и стали третьими с начала года.
На встрече Дональд Трамп заявил, что оба государства — США и Китай — готовы помочь в завершении российско-украинского конфликта. Он назвал отношения Вашингтона и Пекина справедливыми. По словам американского президента, две страны выступают за беспрепятственные поставки нефти через Ормузский пролив.
Саммит АТЭС проходит в Китае 18 и 19 ноября. Сегодня утром уже прошли переговоры Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. На сегодня также запланирована трехсторонняя встреча глав России, США и Китая.