Грубый погром vs бережный грабеж
Тяжелый люкс
Основные беспорядки в Париже и других городах Франции происходили в центрах, где расположены многие магазины. На Елисейских Полях в Париже разграбили бутики Hugo Boss, Rolex и Dior. На авеню Монтень — бутик модной люксовой марки Celine.
На бульваре Мадлен пострадал Burberry, на улице Сент-Оноре — Christian Dior Parfums и Louis Vuitton, на бульваре Капуцинок — магазин парфюмерии и косметики Kenzo.
Судя по опубликованным в интернете видеозаписям, в магазине Burberry стекла витрин аккуратно выдавили, чтобы не повредить товары. Сами товары практически полностью вынесли с полок.
На Елисейских Полях также находятся магазины Tiffany, Guerlain, Longchamp и Swarovski, магазины более демократичных марок Zara, H&M, Levi’s и Quiksilver, автосалоны Renault, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Toyota. Данных об их повреждениях пока нет.
В Бордо и Марселе взлому и разграблению подверглись магазины Louis Vuitton, в Марселе — Hermes. В Бордо и Лилле — Apple.
О, спорт, ты — бунт
Одной из главных целей мародеров стали магазины недорогой спортивной одежды Decathlon и Intersport: Decathlon в Париже полностью разграбили, а затем подожгли его, из-за чего фасад здания получил серьезные повреждения. Магазины спортивных товаров в Ницце также были разграблены.
В Париже разгромили флагманский магазин Nike и вынесли весь товар. Позже территорию взял под охрану полицейский спецназ.
Протестующие полностью опустошили магазин Adidas в парижском торговом комплексе «Шатле—Ле-Аль». Они также взломали и разгромили магазин Lacoste. На парижском бульваре Мадлен были разграблены спортивные магазины Salomon и Arc’teryx.
Пострадали и магазины футбольных клубов. Официальный магазин «Олимпик Марсель» в Марселе, расположенный на проспекте Ла-Канебьер, сильно пострадал и подвергся масштабному разграблению, из-за чего его пришлось временно закрыть.
Серьезно пострадал официальный фан-шоп клуба «Лилль» в центре Лилля — протестующие разбили витрины и разграбили спортивную атрибутику.
Об ущербе официальным магазинам парижского клуба «Пари Сен-Жермен» сообщений нет.
Шашлычок под коньячок
В Париже были разграблены продуктовые магазины, в том числе торговые точки сетей Franprix, Monoprix, Picard и Carrefour City. По данным Agence France-Presse (AFP), в 11-м округе Парижа мародеров видели выходящими из магазина Franprix с сумками, наполненными соками, алкоголем и кондитерскими изделиями.
На Елисейских Полях есть фирменные магазины кофе и товаров для приготовления кофе Nespresso — данных о том, что погромщики заинтересовались этими товарами, пока нет.