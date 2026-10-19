Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №193/П

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Мир

Грубый погром vs бережный грабеж

Какие бренды пользовались особенной популярностью у французских протестующих
После массовых беспорядков, прошедших по всей Франции 17 октября, власти и бизнес подсчитали нанесенный ущерб. Всего пострадало более 1500 предприятий торговли. Известно и то, магазины каких брендов больше всего пострадали от действий погромщиков. Чаще всего грабили магазины люксовых марок с обширными мужскими коллекциями, магазины часов Rolex, спортивные магазины и супермаркеты с продуктами и бытовой техникой. К автосалонам, магазинам с книгами или антикварными товарами протестующие особого интереса не проявили.

Christophe Ena / AP

Тяжелый люкс

  • Основные беспорядки в Париже и других городах Франции происходили в центрах, где расположены многие магазины. На Елисейских Полях в Париже разграбили бутики Hugo Boss, Rolex и Dior. На авеню Монтень — бутик модной люксовой марки Celine.

  • На бульваре Мадлен пострадал Burberry, на улице Сент-Оноре — Christian Dior Parfums и Louis Vuitton, на бульваре Капуцинок — магазин парфюмерии и косметики Kenzo.

  • Судя по опубликованным в интернете видеозаписям, в магазине Burberry стекла витрин аккуратно выдавили, чтобы не повредить товары. Сами товары практически полностью вынесли с полок.

  • На Елисейских Полях также находятся магазины Tiffany, Guerlain, Longchamp и Swarovski, магазины более демократичных марок Zara, H&M, Levi’s и Quiksilver, автосалоны Renault, Citroen, Peugeot, Mercedes-Benz, Toyota. Данных об их повреждениях пока нет.

  • В Бордо и Марселе взлому и разграблению подверглись магазины Louis Vuitton, в Марселе — Hermes. В Бордо и Лилле — Apple.

О, спорт, ты — бунт

  • Одной из главных целей мародеров стали магазины недорогой спортивной одежды Decathlon и Intersport: Decathlon в Париже полностью разграбили, а затем подожгли его, из-за чего фасад здания получил серьезные повреждения. Магазины спортивных товаров в Ницце также были разграблены.

  • В Париже разгромили флагманский магазин Nike и вынесли весь товар. Позже территорию взял под охрану полицейский спецназ.

  • Протестующие полностью опустошили магазин Adidas в парижском торговом комплексе «Шатле—Ле-Аль». Они также взломали и разгромили магазин Lacoste. На парижском бульваре Мадлен были разграблены спортивные магазины Salomon и Arc’teryx.

Францию охватили массовые беспорядки: поджоги, погромы, мародерство. Главное

Читать далее

  • Пострадали и магазины футбольных клубов. Официальный магазин «Олимпик Марсель» в Марселе, расположенный на проспекте Ла-Канебьер, сильно пострадал и подвергся масштабному разграблению, из-за чего его пришлось временно закрыть.

  • Серьезно пострадал официальный фан-шоп клуба «Лилль» в центре Лилля — протестующие разбили витрины и разграбили спортивную атрибутику.

  • Об ущербе официальным магазинам парижского клуба «Пари Сен-Жермен» сообщений нет.

Шашлычок под коньячок

  • В Париже были разграблены продуктовые магазины, в том числе торговые точки сетей Franprix, Monoprix, Picard и Carrefour City. По данным Agence France-Presse (AFP), в 11-м округе Парижа мародеров видели выходящими из магазина Franprix с сумками, наполненными соками, алкоголем и кондитерскими изделиями.

  • На Елисейских Полях есть фирменные магазины кофе и товаров для приготовления кофе Nespresso — данных о том, что погромщики заинтересовались этими товарами, пока нет.

Во Франции возобновились протесты

Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере
1/271/27
Протестующий в облаке слезоточивого газа
2/272/27
Всего запланировано 500 акций и 90 демонстраций по всей стране
3/273/27
Количество участников субботних протестов может достигнуть 190 тыс. человек
4/274/27
В Париже полиция запретила митинги у Елисейского дворца и Матиньонского дворца, но разрешила два маршрута — от площади Республики к площадям Клиши и Насьон
5/275/27
Протестующие с плакатами в Марселе
6/276/27
Полиция досматривает участника акций
7/277/27
После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо
8/278/27
Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций
9/279/27
Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается
10/2710/27
К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов
11/2711/27
Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»
12/2712/27
Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства
13/2713/27
За предыдущие недели акций протестов возбудили 36 дел о применении полицейскими насилия против митингующих
14/2714/27
Протестующие поджигают предметы на улицах, используют пиротехнику, повреждают магазины и общественные здания
15/2715/27
Против участников акций используют слезоточивый газ и водометы
16/2716/27
Полицейские оттесняют протестующих щитами
17/2717/27
Протестующий использует указатель метро в качестве щита
18/2718/27
Столкновения у Северного вокзала в Париже
19/2719/27
Мужчина пытается потушить пожар во время столкновений
20/2720/27
Смотреть
Франция
Европа

Авторы

  • Евгений Хвостик
    Евгений Хвостик
    заместитель руководителя группы иностранной информации