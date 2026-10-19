Грубый погром vs бережный грабеж

После массовых беспорядков, прошедших по всей Франции 17 октября, власти и бизнес подсчитали нанесенный ущерб. Всего пострадало более 1500 предприятий торговли. Известно и то, магазины каких брендов больше всего пострадали от действий погромщиков. Чаще всего грабили магазины люксовых марок с обширными мужскими коллекциями, магазины часов Rolex, спортивные магазины и супермаркеты с продуктами и бытовой техникой. К автосалонам, магазинам с книгами или антикварными товарами протестующие особого интереса не проявили.