ВСУ ударили беспилотниками по Курску
Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по Курску, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе». В одном из зданий в центре города, по предварительной информации, возникло задымление.
Данных о пострадавших или разрушениях в городе нет. «Информация уточняется. Ситуацию держу на личном контроле»,— заверил глава региона.
За последние сутки над регионом сбили 123 беспилотника ВСУ. Обломки нескольких БПЛА упали на шесть многоквартирных домов и один частный. Пострадавших нет.