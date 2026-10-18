«Революция фламинго» переросла в студенческий бунт

Когда же часть этой территории была обнесена колючей проволокой, а в соцсетях появились фото бульдозеров на пляжах, тысячи албанцев вышли на улицы. Их главным требованием было запретить строительство в заповеднике, где обитают редкие морские животные и птицы, в том числе фламинго. В этой связи протесты и окрестили «революцией фламинго», а направлены они были в первую очередь против премьера Эди Рамы, который активно лоббировал проект Джареда Кушнера.