«Революция фламинго» переросла в студенческий бунт
Албания рискует остаться без Евросоюза
Албанию захлестнула волна массовых студенческих протестов, сопровождающихся жесткими столкновениями с полицией, поджогами правительственных зданий и погромами. Мирные в целом выступления албанцев против планов зятя президента США Джареда Кушнера построить в заповеднике на албанском побережье туристический комплекс, получившие название «революция фламинго», переросли на минувшей неделе в насильственные действия. Студенты предупреждают: «Это наша революция, мы не остановимся, пока премьер Эди Рама не уйдет». Отношение к своему фавориту может пересмотреть и ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Начавшиеся на минувшей неделе в албанской столице Тиране протесты студентов развиваются по нарастающей. В субботу столкновения многотысячной толпы с полицией начались у Министерства просвещения и резиденции премьера, расположенных на главном столичном бульваре, уже с раннего утра. Студенты забрасывали стражей порядка камнями, коктейлями Молотова и петардами. Те отвечали водометами и слезоточивым газом. Когда же этих средств оказалось недостаточно, полицейские, по свидетельству очевидцев, открыли огонь резиновыми пулями.
Только к вечеру полиции, как и в предыдущие дни, удалось оттеснить протестующих с главного бульвара столицы. Отступая на соседние улицы, демонстранты поджигали попадавшиеся на их пути здания, включая Банк Албании и Верховный суд. По данным албанского МВД, к концу недели ранения различной степени тяжести получили более 150 человек, в том числе около 100 полицейских; более сотни протестующих в Тиране задержаны.
Эскалация протестных выступлений началась 13 октября, когда на улицы албанской столицы вышли тысячи студентов, которые сразу же дали понять, что настроены решительно. Многие пришли на протест в защитных масках и балаклавах, прихватив камни и куски брусчатки. Студенты потребовали улучшения условий обучения и жизни, обуздания неимоверной коррупции, поразившей страну, и отставки премьера Эди Рамы, находящегося у власти уже 13 лет и продлившего свои полномочия еще на четыре года после победы правящей Соцпартии на прошлогодних выборах.
«Это наша революция. Мы устали от вялотекущих протестов и не остановимся, пока Эди Рама не уйдет в отставку»,— заявила на улицах Тираны журналистам студентка, время от времени бросая камни в сторону кордона полиции.
«Вялотекущие протесты», о которых упомянула студентка, проходили в Албании начиная с мая. Их спровоцировали планы зятя президента США Джареда Кушнера построить на заповедной территории албанского побережья элитный туристический комплекс. Проект, предусматривающий сооружение отелей и вилл на острове Сазани, где когда-то была советская военно-морская база, оценивается в $1,5 млрд. Ради него албанские власти спешно изменили Закон о заповедниках, легализовав застройку на заповедных территориях.
Когда же часть этой территории была обнесена колючей проволокой, а в соцсетях появились фото бульдозеров на пляжах, тысячи албанцев вышли на улицы. Их главным требованием было запретить строительство в заповеднике, где обитают редкие морские животные и птицы, в том числе фламинго. В этой связи протесты и окрестили «революцией фламинго», а направлены они были в первую очередь против премьера Эди Рамы, который активно лоббировал проект Джареда Кушнера.
Однако пять месяцев протесты были в целом мирными. На минувшей же неделе бархатная «революция фламинго» в Албании переросла в студенческий бунт с главным требованием — отставки премьера Эди Рамы.
Покидать власть албанский премьер, похоже, пока не собирается. «Протесты не имеют абсолютно никакого отношения к условиям жизни в Албании,— объявил в конце минувшей недели в соцсетях Эди Рама.— Это все дело рук внешних сил, которые наняли албанскую оппозицию и которые уже не раз уничтожали Албанию». Премьер призвал граждан к терпению и выдержке, чтобы не мешать движению страны в ЕС, куда Албания рассчитывает попасть до 2030 года.
Евросоюз, считающий Албанию наряду с соседней Черногорией главным кандидатом на вступление, до сих пор во многом смотрел сквозь пальцы на чудовищную коррупцию в стране, хотя и называл ее главной проблемой Албании.
Более того, специально для борьбы с ней в Албании под давлением Запада была создана спецпрокуратура SPAK, усилиями которой несколько мэров и министров из рядов правящей партии были осуждены за коррупцию и схожие преступления. Однако на позитивном отношении Евросоюза к премьеру Эди Раме это до сих пор особо не сказывалось. Бунт албанских студентов может многое в этом отношении изменить.