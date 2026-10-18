Грабежи на всех этажах

При этом официальное шествие в направлении площади Клиши завершилось без крупных инцидентов. К пяти часам вечера оно уже достигло места окончания маршрута. Санкционированная демонстрация могла мирно двигаться по одним улицам, пока в других частях города вспыхивали столкновения и грабежи. Но для телевизионной картинки и политических заявлений горящие машины оказались гораздо выразительнее людей, которые просто шли с плакатами. Можно было подумать даже, что не просто азарт репортеров привлекал телевизионные группы к съемкам самых горячих и драматических эпизодов. Власти знают, что погромщики не просто портят картинку мирной демонстрации — они отнимают у нее политический смысл.