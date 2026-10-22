Сеть латают на ходу
Почему из-за уязвимости в PHP перестают работать сайты
По всему миру экстренно отключили тысячи сайтов из-за угрозы хакерских атак. Обнаруженные накануне уязвимости в языке программирования PHP уже привели к прекращению работы ресурсов в Европе, США и Азии. Разработчики оценили опасность в 9 баллов из 10, но уже выпустили исправления. До их установки эксперты рекомендуют отключать сайты.
Из-за этого сегодня временно не работают сервисы Минфина и Минздрава Японии, а крупная банковская группа страны перестала оказывать часть онлайн-услуг. Китай потребовал срочно проверить системы и сменить учетные данные. Южная Корея повысила уровень киберугрозы и созвала экстренное совещание с участием разведки, военных и профильных министерств. Австралию последствия также затронули. О них в эфире ABC News рассказал репортер Кэмерон Уилсон:
«Сейчас много говорят о государственных сайтах Австралии, дело в том, что многие из них используют стандартную систему управления, которая тоже подвержена риску, поэтому власти решили превентивно отключить ресурсы. Судя по всему, саму уязвимость обнаружили еще несколько месяцев назад, я еще в августе видел сообщения специалистов о проблеме. Однако разработчики языка программирования PHP публично сообщили о баге и выпустили исправленную версию. Администраторов сайтов попросили быть наготове и как можно быстрее обновить систему.
Но тут есть парадокс — когда разработчики публикуют исправления, они одновременно привлекают внимание к самой уязвимости.
Это примерно, как выпустить противоядие, изучив которое злоумышленники могут восстановить состав яда. Как только появилась информация об уязвимости, пользователи начали писать о том, что нашли способ её использовать.
К тому же значительная часть интернета работает на сайтах, которые могут обслуживаться нерегулярно, даже после выхода исправления далеко не все владельцы ресурсов установят его немедленно. Специалисты бьют тревогу и настаивают на срочном обновлении ПО. В ближайшие дни станет понятно, насколько успешно это удалось сделать».
Во Франции, Германии, Венгрии и Чехии временно не работают ресурсы органов власти. В Нидерландах ограничения затронули в том числе порт Роттердама и сайты больниц. В Австрии невозможно зайти на онлайн-платформы университетов.
В США массовых отключений пока нет, но национальное агентство по кибербезопасности разослало экстренное предупреждение компаниям. Тысячи онлайн-магазинов и личных сайтов тоже оказались под угрозой, говорит репортер Reuters Рафаэль Саттер:
«Мир узнал о критических уязвимостях одного из старейших языков программирования лишь накануне, но они оставались незамеченными более десяти лет. Крупные компании и государственные организации принимают самые жесткие меры — либо временно отключают свои сайты, либо оперативно устанавливают обновления.
Однако гораздо больше опасений вызывают небольшие компании, интернет-магазины и владельцы личных сайтов, которые используют общие серверы. Многие из них даже не знают, кто отвечает за обновление PHP на их ресурсах.
Огромное количество владельцев сайтов могут даже не подозревать о происходящем, а их ресурсы в этот момент остаются уязвимыми.
Хорошая новость в том, что ошибки первыми обнаружили специалисты по кибербезопасности, а не преступники. Их выявила организация Wiz, принадлежащая материнской компании Google, они смогли найти уязвимости с помощью ИИ. Но ошибки были глубоко в коде, поэтому исправить их оказалось сложно».
В России проблема также может затронуть десятки тысяч интернет-ресурсов, предупреждают эксперты. Если вовремя не принять меры, владельцы сайтов могут стать жертвами шантажа, считает ведущий эксперт по защите персональных данных консалтинговой компании «Б-152» Максим Лагутин:
«Полноценного обходного пути без обновления здесь, понятное дело, нет. Поэтому, справедливо абсолютно ряд государственных органов, в которых этот процесс регламентирован. У них есть обязательные требования, в том числе, у российских чиновников, например, есть подобное по устранению критических уязвимостей в ГИС, государственных информационных системах, в течение суток. Очевидно, что если сам разработчик не эту уязвимость в течение суток никто её не исполнит. Но чтобы соблюсти регуляторные требования, возникает такой вот обходной маневр в виде временной приостановки работы ресурса или отключения его от сети, что минимизирует эксплуатацию этих уязвимостей. Это дает фору. Ждем обновления до актуальной версии».
После сообщений об обнаруженных уязвимостях число попыток хакерских атак резко выросло. По данным Cloudflare, сегодня счет идет уже на миллионы.