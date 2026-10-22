Сеть латают на ходу

«Полноценного обходного пути без обновления здесь, понятное дело, нет. Поэтому, справедливо абсолютно ряд государственных органов, в которых этот процесс регламентирован. У них есть обязательные требования, в том числе, у российских чиновников, например, есть подобное по устранению критических уязвимостей в ГИС, государственных информационных системах, в течение суток. Очевидно, что если сам разработчик не эту уязвимость в течение суток никто её не исполнит. Но чтобы соблюсти регуляторные требования, возникает такой вот обходной маневр в виде временной приостановки работы ресурса или отключения его от сети, что минимизирует эксплуатацию этих уязвимостей. Это дает фору. Ждем обновления до актуальной версии».