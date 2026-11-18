Золото опустилось ниже $3,8 тыс. за унцию впервые с сентября 2025 года
Декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex в 8:05 мск снизился на 2,12% — до $3,78 тыс. за тройскую унцию. В последний раз драгоценный металл опускался ниже $3,8 тыс. за унцию в сентябре 2025 года.
К тому же моменту фьючерс на серебро подешевел на 3,38% — до $45,7 за унцию. Платина торговалась на отметке $1,39 тыс. за унцию (-1,88%). В числе факторов, негативно влияющих на стоимость драгметаллов, — опасения роста ставок ФРС США и увеличение доходности американских гособлигаций. Давление на золото также оказывает напряженность в отношениях США и Ирана.